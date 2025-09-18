„Lovitura de stat”, telenovela procurorilor. Ce spune ziarista băgată în scenariu

Jalnică încercarea de a motiva juridic anularea alegerilor, turul 2, în 6 decembrie 2024. Rechizitoriul procurorilor Marius Iacob și Gheorghe Cornescu mi-a amintit de scenariile de telenovele din dosarele „Telepatia” – Dan Voiculescu, „Plasmele lui Dan Diaconescu” sau „Rochile și struții” lui Toni Greblă. Și în respectivele rechizitorii, alți procurori își exersaseră talentul narativ în detrimentul probatoriului. Iar asta e grav.

De ce scriu despre acest subiect, dezbătut deja de două zile! În primul rând pentru că îi cunosc de mulți ani pe cei doi procurori, Iacob și Cornescu, pe ziarista Georgeta Petrovici și pe judecătoarea Adriana Stoicescu, personaje introduse în anchetă din două motive, dar și pe celebrul avocat Marian Nazat, indicat ca apărătorul inculpatului Călin Georgescu.

În al doilea rând, scriu pentru că fac parte din rândul celor care cred că suntem luați de proști, dacă acceptăm scenariul că grupul lui Potra și Georgescu ar fi dat o „lovitură de stat” (tentativă de răsturnare a ordinii constituționale, conform codului penal) după anularea turului 2 al alegerilor, într-o țară în care existau și există instituții de forță și servicii secrete, care nu se aliaseră cu mercenarii lui Georgescu, și puteau face față oricărei răsmerițe.

Nu am rezonat niciodată la discursul lui Călin Georgescu, nu-l văd „președintele meu”. Însă am pretenția ca, dacă e acuzat că a conspirat împotriva țării și a fost complice la una dintre cele mai grave infracțiuni –„lovitura de stat”- încât autoritățile au fost nevoite să anuleze alegerile din 2024, vreau să ni se prezinte probe solide, nu scenarii de telenovele în care sunt vârâți oameni pentru a susține episode picante. Despre aceste personaje secundare, menționate în rechizitoriul, am considerat că trebuie să scriu ca să fie conturat adevărul public. Adevărul juridic în ce-i privește pe Călin Georgescu, pe Potra și fiii lui îl va stabili instanța.

Adriana Stoicescu este judecător cu vastă experiență și spirit civic. A fost președinta Tribunalului Timiș, iar în prezent este judecător la Curtea de Apel Timișoara. A fost întotdeauna un magistrat incomod, deoarece și-a exprimat opiniile cu curaj, argumentat și pe înțelesul tuturor românilor, nu numai al celor care stăpânesc noțiunile de drept.

Interviuri și opinii ale judecătoarei Adriana Stoicescu au fost publicate în Evenimentul zilei deoarece aveau substanță și erau de interes pentru societate. Nu a făcut politică, dar a fost incomodă pentru politicieni.

Adriana Stoicescu a apărut ilegal în rechizitoriul procurorului Marius Iacob. Nu mai reiau argumentele „de ce este ilegal”, pentru că au tot explicat juriști remarcabili. Faptul important este că judecătoarea Adriana Stoicescu a fost introdusă în dosarul alegerilor de la DIICOT pentru a-l transforma într-unul de competența Parchetului General.

O poveste veche, din 2019, când Călin Georgescu (și atunci vehiculat fie ca posibil peședinte, fie ca premier) a întrebat-o pe Adriana Stoicescu dacă ar accepta să fie ministru al Justiției, a fost reșapată la Parchetul General. Ușor-ușor, ancheta „loviturii de stat” se transforma într-o telenovela, bună de tocat de către presă și pe gustul publicului.

Judecătoarei Stoicescu i s-a interceptat telefonul personal, a fost filată pe stradă, în spații publice si în biroul de la Curtea de Apel Timisoara.

Prima autorizație emisă de Înalta Curte, la cererea Parchetului General este din 15 ianuarie 2025 și s-a prelungit până în 31 august 2025, scrie jurnalista Sorina Matei. Adriana Stoicescu spune că a aflat despre acest lucru din presă, când a apărut rechizitoriul.

Judecătoarea a fost audiată de procuror în acest dosar, iar la finalul anchetei a fost scoasă din cauză. Această parte de anchetă a fost clasată de procurorul Cornescu. N-a putut să o pună sub acuzare pe presupuneri, dar prejudiciul este că judecătoarea Adriana Stoicescu a fost legată de Călin Georgescu, complice la răsmerița pe care o pregătea Potra.

Procurorii au introdus-o în poveste și pe ziarista Georgeta Petrovici din Timișoara, căci altfel nu aveau cum să o tragă în ea pe judecătoarea Adriana Stoicescu. Pe o fărâmă de adevăr, întotdeauna se poate construi un neadevăr, pe care apoi cel învinuit se chinuie să-l spulbere.

O cunosc de mulți ani pe ziarista Georgeta Petrovici, lucrăm împreună din anul 2012. Textele ei, cu subiecte diverse, se regăsesc în Evenimentul zilei și, de 5 ani, și pe site-ul popular Rețete și Vedete. Este un jurnalist integru, cu vreo 20 de ani de presă în spate, și face presă din pasiune. Am discutat cu ea despre episodul care apare în rechizitoriul semnat de procurorul șef Marius Iacob.

Georgeta este menționată în rechizitoriu ca martor pentru că s-a întâlnit cu judecătoarea Adriana Stoicescu în februarie și au discutat despre tot felul de lucruri. Evident, se cunoșteau de mult timp, ambele fiind din Timișoara. Georgeta Petrovici a scris multe-multe articole despre procese, judecători locali, dosare penale, despre VIP-uri ale orașului de pe Bega. Nu s-a gândit niciodată că va fi chemată de procurorii de la București la audiere într-un dosar penal și să i se interzică să vorbească despre asta. Ba mai mult, să se trezească că i se face percheziție acasă!

„M-au audiat la București, la Parchetul General, în 22 august. Mi-au zis că este vorba de dosarul ăla vechi și m-au întrebat dacă m-am întâlnit cu Adriana, când și ce am vorbit. Discuția fiind condusă înspre Călin Georgescu. Nu mi-a spus nimeni de interceptare, că aș fi fost eu interceptată sau ea”.

Georgeta spune că au întrebat-o de întâlnirea Adrianei Stoicescu cu Călin Georgescu, din urmă cu niște ani (2019). „Nu aveam habar de ce era importantă aia, mai ales că Adriana nu a făcut un secret din întâlnirea aceea. Din moment ce și mie mi-a povestit degajat (n.r. la întâlnirea din februarie, din cafenea), am dedus că nu era un secret. Chiar îi spusesem, când a povestit, că ar fi un ministru bun al Justiției. După întâlnire, a rămas că îmi face cunoștintă cu avocatul lui Călin Georgescu. El urma să vină la Timișoara. Asta a fost tot în legătură cu Georgescu.

La Parchet, m-au întrebat la finalul audierii dacă pot proba cumva cele declarate, iar eu am spus că nu. Uitasem complet că acea discuție înregistrată cu Adriana Stoicescu mai e salvată. Mi-au pus în vedere că nu am voie să vorbesc cu nimeni despre audiere și despre date din dosar, implicit cu doamna judecător, altfel suport rigorile legii”.

După șapte zile de la audierea de la București, pe 29 august dimineața, ziarista Georgeta Petrovici s-a trezit cu polițiștii la ușă. Erau trimiși de la Parchetul General. I-au prezentat mandatul de percheziție informatică și început să caute în ustensilele meseriei: laptop, telefon și macbook.

„Ei au găsit salvată discuția de la întâlnirea cu Adriana Stoicescu. Înregistrasem în ideea că poate vorbim și chestii care meritau să fie scrise și să nu le uit. Asta a fost ideea, că știi că mai uit unele chestii”, mi-a spus Georgeta.

„Din discutiile alea nu aveam ce scrie. Am salvat însă pentru că am discutat de niște analize complexe pe care și le-a făcut și asta mă interesa. Știi de ce. Erau niște investigații care se trimiteau în America și ți se explica multe. Apoi am uitat complet. Mi-a ieșit din cap, că am avut altele de lucru și probleme în familie, decesul mamei, repatrierea ei, cum știi... Îti dai seama că nu m-am gândit atunci la discuția avută.

Mi-au făcut percheziție informatică acasă și au găsit-o. Acum ar putea să mă acuze că am mințit când am zis că n-am probe să susțin declarația. Doamne ferește, dar chiar ar fi ceva tare să-mi facă și asta!”.

Parchetul General justifica intruziva monitorizare a Adrianei Stoicescu prin relatia de prietenie dintre aceasta si unul dintre avocatii lui Calin Georgescu. Avocatul invocat este Marian Nazat, fost procuror cu faimă prin anchetele crimanlistice pe care le-a coordonat.

Nazat, scriitor incomod și fost procuror. Numele lui a fost rostit chiar de Călin Georgescu, într-o declarație filmată în această vară, deși nu avea niciun angajament cu avocatul. Așa că a fost băgat și Nazat în telenovela „Lovitura de stat”.

„Spre exemplificare, tinand seama inclusiv de forma si cadrul de exercitare a profesiei de avocat de catre unul dintre aparatorii unuia dintre inculpatii din prezenta cauza, observand si analizand din perspectiva contrarietatii cu acuzatia penala a argumentelor expuse in cuprinsul articolului semnat de avocatul Marian Nazat, intitulat 'Georgescu Calin si uzurparea statului roman de drept', preluat pe site-ul luju.ro in 3 septembrie 2025, se constata ca abordarea pamfletara si stilul literar substituie analiza juridica riguroasa extrem de necesară”.

Doar că avocatul Marian Nazat are darul scrisului și a reacționat imediat la fragmentul scris de procuror în rechizitoriu.

„Păi, dacă, în actul de sesizare a instanței evocat, procurorii se pretează la ditamai minciuna, ce credibilitate mai are acesta! Ori n-au citit cu atenție dosarul? Cât încă nu-i târziu, le recomand s-o facă și să nu mai falsifice grosolan realitatea ! Ar afla astfel că nu există nicio împuternicire avocațială care să-mi poarte numele ! Și nici pentru faza de judecată nu va exista vreuna, ca să fim înțeleși ! Chiar nu-i „bagatelizare” !”, a scris avocatul Marian Nazat.

Există și două explicații în opinia mea pentru această ciudată și imperfectă anchetă.

1.Fie procurorul Marius Iacob e un prost profesionist.

2.Fie procurorul Marius Iacob a primit ordin să-l trimită pe Călin Georgescu în judecată, iar pentru că nu a putut să refuze ordinul a făcut un dosar ca o telenovelă, care „să cadă” în instanță.

Întrebarea este Cine să-i fi ordonat să spele cumva rușinea anulării alegerilor din 2024 și a CSAT-ului unde președintele Iohannis „a mermelit” (vorba premierului Bolojan) o povestioară despre rapoartele serviciilor secrete, care nu vor exista niciodată ca probă ?