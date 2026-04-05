DNA a cerut noi documente în dosarul achizițiilor de vaccin. Rogobete: Cantitatea nu are niciun fundament medical

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a solicitat chiar săptămâna trecută noi documente în dosarul privind comenzile uriaşe de vaccin anti-COVID. El a subliniat că procurorii au cerut periodic lămuriri legate de contractele încheiate de autorităţile române pentru achiziționarea de vaccin, ceea ce arată că ancheta este activă și nu bate pasul pe loc.

Întrebat într-o emisiune TV dacă se va îndrepta împotriva celor care au contractat vaccinurile pentru care România trebuie să plătească acum și care, oricum, nu ar fi putut fi folosite din cauza cantității mari, Rogobete a explicat: „Este deja un dosar în curs la DNA, inclusiv săptămâna trecută am transmis un nou set de documente care au fost solicitate în această speță. Rolul meu ca ministru al Sănătăţii, acum, pe ultima sută de metri în această poveste, este să încercăm ca, în contul acestor bani, să introducem medicamente pentru oameni, pe care nu le avem. Ăsta e rolul meu ca ministru al Sănătăţii.”

Ministrul a a mai spus că DNA a cerut de-a lungul timpului mai multe documente privind speța: „Să știți că au cerut și anul trecut, și periodic au fost cerute noi documente și noi înscrisuri, ceea ce mă face să înțeleg că dosarul nu este închis într-un sertar, ci se lucrează la el într-un context mai dificil. Răspunderea administrativă și juridică este sută la sută treaba DNA-ului, nu a ministrului Sănătății.”

Dosarul îl vizează pe un fost premier și doi foști miniștri ai Sănătății, fiind în lucru de mai mult timp.

În privința răspunderii politice, Rogobete a explicat că aceasta se poate vedea „la vot”, atunci când politicienii merg în fața alegătorilor: „Am spus public: cantitatea de 39 de milioane de doze nu are niciun fundament medical sau din punctul de vedere al sănătății publice la acel moment, este evident asta. Deciziile luate atunci pot ține de incompetență sau slugărnicie față de cei care au făcut contractul mare.”