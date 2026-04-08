Decretele de numire în fruntea marilor parchete au fost semnate de Nicușor Dan. Ce probleme există la DIICOT

Preşedintele Nicușor Dan a semnat decretele de numire la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), stabilind liderii principali ai acestor instituţii. Astfel, Cristina Chiriac a fost numită procuror general, iar Marius Voineag procuror adjunct al PICCJ.

La DNA, Viorel Cerbu ocupă funcţia de procuror-şef, în timp ce Marius-Ionel Ştefan şi Marinela Mincă au fost numiţi procurori-şefi adjuncţi. La DIICOT, Codrin-Horaţiu Miron va conduce instituţia, alături de Alex Florenţa ca adjunct.

Totuşi, preşedintele nu a semnat decretul pentru Gill-Julien Grigore-Iacobici, care urma să fie numit procuror-şef adjunct la DIICOT, lăsând această poziţie momentan vacantă.

”Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de procuror general, a domnului Viorel Cerbu în funcția de procuror-șef DNA și a domnului Vlad Miron în funcția de procuror-șef DIICOT. Își vor începe mandatul în 15 aprilie. Marinela Mincă și Marius Ștefan au fost numiți în cele două funcții de procuror-șef adjunct DNA. Marius Voineag va deveni procuror-șef adjunct al Parchetului General. Alex Florența va deveni procuror-șef adjunct DIICOT. Domnii Ștefan și Florența își vor începe mandatul în 15 aprilie, domnul Voineag și doamna Mincă își vor începe activitatea în 30 iunie”. Am respins candidatura domnului Gill-Julien Grigore Iacobici pentru funcția de procuror-șef adjunct DIICOT”.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis marți la Palatul Cotroceni propunerile pentru conducerea marilor parchete, după ce procedura legală prevăzută de legea privind statutul magistraților a fost finalizată. Documentele au ajuns la președintele Nicușor Dan, care urmează să le analizeze și să decidă asupra numirilor sau eventualelor refuzuri motivate, respectând termenele legale.

Conform legislației, președintele are dreptul să aprobe sau să respingă motivat candidaturile pentru funcțiile de conducere din marile parchete, iar decizia trebuie făcută publică. Decretul de numire sau refuzul motivat trebuie emis în maximum 60 de zile de la primirea propunerilor de la ministrul Justiției. Mandatele șefilor marilor parchete au durata de trei ani și pot fi reînnoite o singură dată.