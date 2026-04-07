Ministrul Justiției a trimis propunerile pentru șefii marilor parchete la Cotroceni

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis marți către Palatul Cotroceni propunerile pentru conducerea marilor parchete, după finalizarea procedurii legale prevăzute de legea privind statutul magistraților. Documentele au ajuns la președintele Nicușor Dan, care urmează să analizeze candidaturile și să decidă asupra numirilor sau eventualelor refuzuri motivate, în termenul legal.

Ministerul Justiției a înaintat către Cotroceni lista candidaților pentru funcțiile de conducere din cadrul Ministerului Public.

Pentru funcția de procuror general al României a fost propusă Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, care a fost respinsă anterior de Secția pentru procurori a CSM și ulterior reaudiată la Ministerul Justiției.

Pentru funcția de adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost propus Marius Voineag, fost șef al DNA, care nu a primit aviz din partea Secției pentru procurori a CSM.

Pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție a fost propus Viorel Cerbu, actual adjunct al DNA, care a obținut aviz pozitiv unanim din partea Secției pentru procurori a CSM.

Pentru funcțiile de adjuncți ai DNA au fost înaintate mai multe propuneri. Marinela Mincă, actuala șefă a Secției judiciare a DNA, a fost respinsă de Secția pentru procurori a CSM, dar a fost reaudiată. De asemenea, Marius Ionel Ștefan, șeful DNA Pitești, a primit aviz pozitiv pentru ocuparea unei funcții de adjunct.

Pentru conducerea DIICOT, Ministerul Justiției l-a propus pe Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, care a primit aviz pozitiv unanim din partea Secției pentru procurori a CSM. Pentru funcțiile de adjuncți au fost înaintate mai multe nume. Alex Florența, fost procuror general, nu a primit aviz din partea CSM, iar Gill Julien Grigore Iacobici a primit aviz negativ, dar a fost reaudiat înainte de a fi propus.

Președintele Nicușor Dan a declarat că, la momentul declarației, nu primise oficial propunerile pentru funcțiile scoase la concurs și că urmează să le analizeze după transmiterea acestora.

„Pentru procurori, aștept să primesc de la Ministrul Justiției. În momentul acesta, nu am primit oficial propunerile pentru niciuna dintre cele 8 funcții care au fost scoase la concurs. În momentul în care voi primi, voi analiza”, a spus astăzi, la Timișoara, Nicușor Dan.

Șeful statului a declarat anterior că a realizat o analiză extinsă înaintea luării unei decizii, pe baza discuțiilor cu mai mulți procurori.

„Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru că în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată. Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o…Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media. Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”, a spus președintele Nicușor Dan.

Potrivit legislației în vigoare, președintele României poate aproba sau respinge motivat propunerile pentru funcțiile de conducere din marile parchete, iar decizia trebuie comunicată public.

Decretul de numire sau refuzul motivat poate fi emis în termen de maximum 60 de zile de la primirea propunerilor din partea ministrului Justiției.

Mandatele pentru șefii marilor parchete sunt de trei ani și pot fi reînnoite o singură dată.