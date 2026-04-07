Candidații respinși de CSM, rechemați la interviu pentru funcții-cheie în Justiție

Ministerul Justiției a anunțat că reia marți seria interviurilor pentru ocuparea unor funcții de vârf în marile parchete, după ce mai mulți candidați au primit avize negative din partea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Este vorba despre trei procurori care aspiră la poziții-cheie: Cristina Chiriac, Marinela Mincă și Gill-Julien Grigore Iacobici.

Reluarea procedurii vine la o săptămână după ce instituția a anunțat oficial organizarea unei noi etape de selecție pentru funcțiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și pentru posturile de procuror-șef adjunct la Direcția Națională Anticorupție (DNA) și la DIICOT.

Interviurile sunt programate să înceapă marți, 7 aprilie, de la ora 09:00. Cristina Chiriac intră în cursă pentru funcția de procuror general, în timp ce Marinela Mincă candidează pentru poziția de adjunct al DNA, iar Gill-Julien Grigore Iacobici vizează postul de adjunct la DIICOT.

Toți trei au fost respinși anterior de CSM, însă avizul Consiliului are caracter consultativ, decizia finală aparținând președintelui Nicușor Dan.

Procesul de evaluare se desfășoară în fața unei comisii complexe, conduse de ministrul Justiției. Din aceasta mai fac parte doi reprezentanți ai ministerului, doi procurori desemnați de Secția pentru procurori a CSM, un reprezentant al Institutului Național al Magistraturii, un specialist în management desemnat de Academia de Studii Economice, precum și un psiholog din sistemul judiciar.

Candidații sunt evaluați în primul rând pe baza proiectelor manageriale pe care le prezintă. Accentul cade pe înțelegerea specificului instituției pentru care aplică, capacitatea de a identifica problemele existente și soluțiile propuse pentru remedierea acestora, dar și pe coerența viziunii de organizare și funcționare a structurii respective.

De asemenea, sunt analizate abilitățile manageriale și de comunicare, inclusiv capacitatea de luare a deciziilor, rezistența la stres, spiritul de inițiativă și modul în care candidații se adaptează la situații complexe. Nu sunt ignorate nici competențele de lucru în echipă, relaționarea profesională sau experiența în gestionarea situațiilor de criză.

Un alt criteriu important îl reprezintă raportarea candidaților la valorile profesiei. Evaluatorii urmăresc motivația acestora, standardele de integritate, dar și propunerile concrete pentru creșterea încrederii publicului în sistemul judiciar.

În paralel, alți candidați au trecut deja de etapa avizării. Codrin-Horațiu Miron a primit undă verde pentru șefia DIICOT, Viorel Cerbu pentru conducerea DNA, iar Marius Ionel Ștefan pentru funcția de adjunct în cadrul aceleiași structuri.

În schimb, deciziile privind numirea lui Alex Florența și Marius Voineag în funcții de conducere au fost amânate în repetate rânduri de Secția pentru procurori a CSM.

Președintele Nicușor Dan a declarat anterior că a realizat o evaluare proprie a candidaților și că analiza sa nu coincide în totalitate cu opiniile exprimate în spațiul public, în special pe rețelele sociale.