Ce le-a transmis Elena Lasconi procurorilor de scandalul pozelor fake cu Victor Ponta și Nicușor Dan

Elena Lasconi și Victor Ponta au ajuns în atenția DIICOT în dosarul fotografiilor care ar fi surprins o întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Fosta candidată la prezidențiale a fost prezentă la DIICOT pe 3 aprilie, iar fostul premier a anunțat că a cerut acces la dosar, în contextul unui scandal izbucnit înaintea alegerilor din 2025.

Elena Lasconi a declarat că a fost audiată la DIICOT și că va oferi mai multe detalii după finalizarea anchetei. Aceasta a precizat că a pus la dispoziția anchetatorilor toate informațiile necesare.

„Eu nu ştiu nimic despre toate astea şi am zis că o să dau declaraţii după ce-şi termină ancheta. Eu nu vreau să facem anchete nici la televizor, nici în presă. Înţelegeţi ce zic? Adică eu am zis că sunt la dispoziţia organelor de cercetare să cerceteze, mie mi se pare că sunt super profi şi că ştiu ce fac. Am zis că dau acces la tot ce vor, ca să facă lumină în treaba asta. Eu n-am de unde să ştiu ce s-a întâmplat acolo, pentru că nu am cercetat, eu nu sunt procuror”, a declarat Elena Lasconi pentru publicația Cotidianul.

Fosta candidată a afirmat că nu a avut niciun beneficiu în urma publicării imaginilor și că nu se regăsește în scenariile apărute în spațiul public.

„Deci n-am niciun amestec în ce am văzut acolo, nişte scenarii pe care le-am văzut în presă”, a declarat ea.

Lasconi a mai spus că decizia de a publica fotografiile nu a fost luată de una singură, ci împreună cu echipa sa, fără a putea preciza dacă cineva ar fi urmărit să îi facă rău.

Victor Ponta a declarat că imaginile au ajuns la Elena Lasconi prin intermediul unor persoane apropiate acesteia și a susținut că întreaga situație a fost construită pentru a influența votul.

”Lasconi a fost pe post de, cum să spun, fraiera care a fost folosită în chestia asta”, a declarat Ponta, susținând că beneficiarul ar fi fost Nicușor Dan. „Scopul a fost să mute votanţii de la Lasconi la Nicuşor Dan”, a afirmat fostul premier, care a precizat că a cerut dosarul în calitate de parte vătămată.

Situația a devenit publică pe 1 mai 2025, cu puțin timp înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Elena Lasconi a publicat pe Facebook mai multe fotografii despre care a susținut că surprind o întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Ulterior, atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au reacționat și au depus plângeri.

Nicușor Dan a susținut că imaginile sunt false, iar Victor Ponta a respins orice întâlnire cu Florian Coldea.

”Sistemul este din ce în ce mai disperat (...) au folosit-o pe Elena Lasconi, idiotul util al sistemului cu un fake news, că eu m-am văzut cu Nicuşor Dan şi cu Florian Coldea. Am în faţă Biblia, sunt credincios şi vreau să jur cu mâna pe Biblie, nu m-am întâlnit niciodată, niciodată, cu Nicuşor Dan în nicio ocazie privată, cu excepţia dezbaterii de la TVR de marţi. Niciodată. Vreau să jur cu mâna pe Biblie, nu m-am văzut cu Florian Coldea, nici în 2025, nici în 2024, nici în 2023. M-am văzut cu Florian Coldea când eram prim-ministru şi el era director adjunct”, a declarat atunci Victor Ponta.

„Această mizerie a fost pusă de către Bogdan Popescu şi firma Kensington, care lucrează cu Crin Antonescu”, spunea atunci Victor Ponta.

De asemenea, acesta a afirmat că a discutat cu foști colegi din PSD care s-ar fi delimitat de situație.

„Am vorbit cu foştii mei colegi din PSD, care mi-au spus foarte clar că şi ei se delimitează de această mizerie că a fost pusă la punct, construită de către Bogdan Popescu şi firma Kensington, care lucrează cu Crin Antonescu, că ei i-au dat Elenei Lasconi aceste poze false. De altfel Bogdan Popescu s-a ocupat de campania Elenei Lasconi după ce aceasta a pierdut sprijinul USR şi că în acest fel au folosit-o pe doamna Lasconi, aşa cum au folosit-o în campania trecută cu acele poze false despre un alt candidat, despre Mircea Geoană. Din acest motiv, cred că acest subiect este foarte clar. Cei care au de pierdut sunt autorii, Crin Antonescu cu echipa lui şi cu siguranţă doamna Lasconi, care ar fi putut să finalizeze această campanie cu onoare şi nu să o termine în acest fel”, a mai afirmat atunci Victor Ponta.

În urma apariției fotografiilor, a fost identificată și persoana care ar fi interpretat rolul lui Nicușor Dan în imagini. Este vorba despre un actor din București, Răzvan Florin Bratu, care a fost audiat în acest caz.

”Nu cred că am voie să fac vreo declaraţie, având în vedere că este o investigaţie în curs”, a declarat acesta, precizând că a fost vorba despre un proiect punctual și că nu îi cunoaște pe ceilalți participanți implicați în realizarea imaginilor.

Ancheta în acest caz este în desfășurare la DIICOT, autoritățile urmând să stabilească proveniența fotografiilor și eventualele responsabilități.