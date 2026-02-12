Trei candidaţi pentru şefia SRI şi SIE. Nicușor Dan ar fi definitivat lista. Surse

Preşedintele Nicuşor Dan ar avea pe listă trei persoane pentru funcţiile de directori la Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Serviciul de Informaţii Externe (SIE), iar numirea şefilor celor două servicii ar putea fi făcută încă din această lună.

Potrivit unor surse politice, numirile nu vor fi legate de cele ale şefilor marilor Parchete, ci vor fi realizate în urma negocierilor cu partidele parlamentare. În ianuarie, preşedintele a afirmat că aceste funcţii vor fi ocupate după discuţii cu formaţiunile politice, pentru ca propunerile să fie validate de Legislativ.

La sfârșitul lunii ianuarie, Nicuşor Dan a declarat că îşi doreşte pentru SRI şi SIE oameni de „maturitate umană profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii".

„Pentru fiecare dintre aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă şi nişte discuţii şi eu sper ca foarte curând să terminăm aceste discuţii şi eu voi propune şi Parlamentul va aproba, vom avea o discuţie înainte. Legat de numele care au apărut în spaţiul public, să ştiţi că mulţi din cei care sunt acolo sunt foarte nefericiţi că numele lor a apărut, pentru că sunt, să le spunem, prieteni de-ai lor din politică, care au făcut ca numele lor să apară şi, cumva, prin asta, şansele, cel puţin teoretice, de numire să scadă”, a declarat Nicuşor Dan.

El a mai spus că opţiunile cele mai bune vin din afara politicii: „Eu cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor, în orice caz trebuie să fie oameni echilibraţi, pentru că sunt nişte zone sensibile, deci oameni echilibraţi, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaţionat de-a lungul timpului cu multe medii. O să vedem ce o să iasă din discuţia asta”.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat de acord cu fostul preşedinte Traian Băsescu, care considera că partidele politice nu trebuie să aibă pretenţii privind numirile şefilor serviciilor.

„Sunt de acord cu ea, însă domnul Băsescu se referă, de asemenea, la speculaţiile din media. În mod oficial, niciunul din partide nu a emis nicio pretenţie. Mi-au cerut, neoficial, în discuţii, nu nume, ci criterii, asta este discuţia pe care am avut-o şi care mult timp s-a întrerupt în special din vina mea, pentru că au fost tot timpul alte lucruri de făcut, dar acum e momentul să o închidem”, a adăugat președintele.

Directorii SRI şi SIE sunt numiţi de Parlament la propunerea preşedintelui, după audieri în comisiile de specialitate şi vot în plenul reunit, necesitând majoritatea voturilor deputaţilor şi senatorilor prezenţi. Pentru SRI, au fost menţionaţi candidaţi susţinuţi de PNL, precum ministrul de Interne Cătălin Predoiu sau preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

În ceea ce priveşte SIE, au circulat nume asociate PSD, precum Vasile Dâncu, Claudiu Manda sau europarlamentarul Andi Cristea. De asemenea, printre variantele venite dinspre preşedinţie s-a aflat consilierul lui Nicuşor Dan, Marius Lazurcă.