Nicușor Dan, criterii pentru viitorii șefi ai SRI și SIE: Vor fi din afara partidelor

Președintele Nicușor Dan a prezentat profilul viitorilor conducători ai serviciilor de informații, subliniind că este exclus ca noii șefi ai Serviciul Român de Informații sau ai Serviciul de Informații Externe să provină din rândurile partidelor politice.

Șeful statului a declarat că procesul de selecție a presupus mai multe etape și consultări. „Am avut o listă lungă, scurtă și discuții. Sper să terminăm aceste discuții. Voi propune, iar Parlamentul va aproba”, a spus acesta la Digi24.

Nicușor Dan a comentat și apariția unor nume în spațiul public, arătând că aceste scurgeri de informații le-au afectat șansele: „Numele apărute în spațiul public - mulți din cei de acolo sunt tare nefericiți că au apărut. Sunt prieteni de-ai lor din politică, care au făcut ca numele lor să apară, iar șansele lor să scadă.”

Președintele a insistat asupra profilului profesional dorit.

„Da, vreau oameni cu performanță. Să fie cel mai bine din afara partidelor. Să fie echilibrați. Sunt zone sensibile, cu o maturitate profesională”, a mai spus Nicușor Dan, la Digi24.

Nicușor Dan a confirmat că, în întâlnirile recente cu liderii partidelor parlamentare, tema serviciilor de informații a fost abordată doar parțial.

„Niciunul din partide nu a dat nume. Mi-au cerut nu nume, ci criterii și discuțiile s-au întrerupt din cauza mea”, a mai declarat președintele.

El a precizat anterior că identitatea persoanelor propuse pentru conducerea SRI și SIE va fi făcută publică abia după finalizarea tuturor consultărilor și că există șanse ca numirile să fie realizate în următoarele săptămâni.

În ultimele săptămâni, în spațiul public au circulat mai multe nume pentru conducerea serviciilor de informații, printre care Claudiu Manda, secretar general al PSD, și consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca.

Întrebat despre această posibilitate, Marius Lazurca a declarat că nu poate confirma sau infirma dacă i-ar fi fost propusă conducerea SRI sau SIE de către președintele Nicușor Dan. El a precizat însă că, încă de la prima discuție cu șeful statului, i-a transmis că un diplomat se află la dispoziția președintelui ori de câte ori este nevoie.

Chestionat dacă ar accepta conducerea unui serviciu de informații în cazul unei propuneri oficiale, Lazurca a evitat un răspuns direct, explicând că nu consideră potrivit ca un potențial șef de serviciu să comenteze speculațiile apărute în acest sens.

Pe lista numelor vehiculate au mai apărut și Mircea Abrudean, precum și Cătălin Predoiu.