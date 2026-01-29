Politica

Nicușor Dan, despre viitorul Guvernului: Nu există o alternativă la Ilie Bolojan. Am discutat cu Friz și Grindeanu, separat

Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că, în acest moment, șansele formării unui guvern minoritar sunt reduse și că actuala coaliție de guvernare rămâne stabilă. Șeful statului a explicat că declarațiile premierului Ilie Bolojan pe această temă trebuie înțelese ca un exercițiu teoretic, nu ca un scenariu iminent.

Nicușor Dan a mai spus că, în interiorul coaliției, există un protocol respectat de toate părțile implicate și că nu există semnale privind o eventuală încălcare a acestuia: „E un protocol, nimeni nu dă semne că ar vrea să încalce protocolul ăsta, mergem înainte”. El a recunoscut că procesul decizional este uneori greoi, însă consideră că Executivul funcționează în parametri normali.

„Văd că această coaliție funcționează. Cu opinteli, durează până se iau decizii, dar dincolo de asta funcționează”, a afirmat Nicușor Dan la Digi 24.

Nicușor Dan: În politică, oamenii își plătesc polițe unii altora

Întrebat dacă PSD i-a cerut plecarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, președintele a explicat că astfel de decizii țin de acordul politic dintre partidele din coaliție, nu de atribuțiile șefului statului.

„Nu trebuie să îmi ceară mie. Este un acord politic între patru partide și e foarte bine că ele și l-au asumat. Mai departe e politică, oameni care, de-a lungul timpului, își plătesc polițe unii altora. Vorbesc de membri, nu de liderii de partid”, a spus Nicușor Dan.

Despre declarația lui Bolojan despre guvernul minoritar

Referindu-se la afirmația premierului Ilie Bolojan privind posibilitatea unui guvern minoritar, președintele a arătat că aceasta a fost formulată într-o cheie strict teoretică.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: www.gov.ro

„Domnul Bolojan a făcut studii de matematică. În matematică, iei toate variantele. Dacă cineva te întreabă: e posibil?, răspunzi: da, e posibil. Dar e puțin probabil în momentul ăsta”, a explicat Nicușor Dan.

El a precizat că, în prezent, există un angajament ferm al celor patru partide din coaliție, precum și al minorităților naționale, de a continua guvernarea.

„Nu există o altă alternativă la actualul premier”

Șeful statului a spus că, în această săptămână, a avut discuții separate cu liderii principalelor partide din coaliție pentru a evalua începutul anului politic.

„Am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri, cu domnul Bolojan, cu domnul Fritz și cu Sorin Grindeanu, pe toate subiectele, ca să vedem cum începe anul. Există puncte de vedere diferite în privința politicilor publice, dar nu sunt lucruri care să ne îngrijoreze”, a declarat președintele.

Întrebat dacă România ar putea fi guvernată anul acesta fără Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru, Nicușor Dan a răspuns că, în acest moment, nu există o altă variantă: „PNL-ul are un președinte, președintele ocupă poziția de prim-ministru, acesta este contextul în care suntem”.

