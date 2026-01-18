Traian Băsescu, sfaturi pentru Nicușor Dan. Ce criterii trebuie să îndeplinească șefii SIE și SRI

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, despre numirea şefilor la SRI şi SIE, că președintele Nicușor Dan trebuie să identifice persoane cu „caracter”. „Spre exemplu, eu, ca să închid orice discuţie, nimeni nu mi-a cerut, nimeni n-a îndrăznit să-mi ceară, dar am dat SRI-ul unui reprezentant al PSD”, a amintit acesta, la un post TV.

Întrebat ce ar trebui să facă Nicușor Dan în legătură cu numirea șefilor de la SRI și SIE și cum ar trebui să negocieze în această situație, Băsescu a răspuns că președintele „ar trebui să găsească nişte oameni cu caracter”.

„Spre exemplu, eu, ca să închid orice discuţie, nimeni nu mi-a cerut, nimeni n-a îndrăznit să-mi ceară, dar am dat SRI-ul unui reprezentant al PSD-ului.(...) Maior era deputat PSD. E adevărat, din aripa de la Cluj, o aripă chipurile mai reformistă decât PSD-ul. Şi m-am uitat la ce a scris Maior la activitatea lui. Fusese la Ministerul Apărării şi mi s-a părut o soluţie bună. De două ori l-am chemat pe Geoană ca să-l conving să mi-l dea pe Maior”, a explicat fostul șef de stat, la Digi 24.

Întrebat dacă și în prezent se va întâmpla acest lucru, Băsescu a menționat că, la momentul respectiv, dispunea de un partid care câștigase alegerile, Alianța DA, în timp ce Nicușor Dan nu are un partid.

„Deci el poate să aibă altă abordare. Pentru mine nu ar fi fost nicio problemă să trec orice nume prin Parlament la vremea aceea. Pentru Nicuşor Dan va fi foarte greu, deci de asta cred că el intră într-o negociere. Eu mi-am permis, pentru că aveam majoritate în Parlament”, a mai explicat fostul președinte.

El a fost întrebat dacă, în această negociere, este inclusă și numirea șefilor parchetelor.

„Ar fi o inovaţie, o lărgire a spectrului de negociere, dar el trebuie să se bată pentru drepturile pe care i le dă Constituţia şi legislaţia în cazul procurorilor. Este o decizie a Curţii Constituţionale care spune că o dată are voie să refuze. Nu, preşedintele va refuza ori de câte ori va considera necesar”, a explicat Băsescu.