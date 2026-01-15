Președinta Curții de Apel București: Nicușor Dan a împărțit judecătorii în buni și răi. Este inacceptabil

Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București, a comentat declarațiile judecătoarei Raluca Moroșanu din documentarul difuzat de Recorder, afirmând la Euronews România că acestea au surprins-o „extrem de neplăcut” și că sunt „vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr”.

Președinta Curții de Apel București a spus că a fost șocată de poziția exprimată de judecătoarea Raluca Moroșanu, cu care a avut anterior o relație profesională fără conflicte. Liana Arsenie a subliniat că afirmațiile din documentar nu reflectă realitatea și nu corespund experienței directe avute în activitatea comună.

„În ceea ce o privește pe doamna judecător Moroșanu, mi-a fost colegă de complet și reacția dumneaei vă mărturisesc că m-a șocat, m-a surprins extrem de neplăcut pentru că afirmațiile au fost vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr. Am fost colege, cred că un an de zile, timp în care nu am avut nici măcar o divergență, nici măcar o discuție, în sensul că vreau să apăr infractorii sau că sunt blândă cu infractorii.

A fost și ea locțiitorul meu, pentru că la acel moment eram președința secției I penale și a fost locțiitorul meu, pentru funcția de președinte. Crede oare cineva că un judecător nu se poate duce la fostul coleg de complet să-i spună: doamna președintă, Liana, cum și-ar fi dorit, sunt niște lucruri cu care nu sunt de acord. Pe de altă parte, cum putem să credem că un judecător (...) care poate să scrie o decizie de condamnare la 15-20 de ani, nu are capacitatea de a-i spune unui coleg, chiar dacă exercită o funcție de conducere, că nu este de acord cu anumite măsuri?”, a afirmat ea în interviul oferit pentru sursa citată.

Liana Arsenie a comentat și situația întâlnirii publice de la Palatul Cotroceni, unde au fost prezenți 11 magistrați, în contextul în care peste 800 de judecători și procurori au semnat o scrisoare deschisă de susținere pentru judecătorii Beșu și Moroșanu. Întrebată dacă există o teamă în rândul magistraților, șefa CAB a pus sub semnul întrebării semnificația susținerii exprimate anonim.

„Există temeri sau există același discurs manipulator? Există temeri pentru că doar ce vorbeam de o societate civilizată. Judecătorii, prin structura lor, sunt o profesie extrem de asumată. Există o temere sau o lipsă de realitate a celor pe care le susținem? Sub umbrela anonimatului, putem să fim mulți sau putem să fim niciunul”, a afirmat ea.

În intervenția sa, președinta Curții de Apel București a avertizat și asupra riscului discreditării corpului profesional al magistraților și asupra consecințelor pe care astfel de afirmații le pot avea asupra încrederii publice în justiție.

„Se plasează o anatemă asupra acestui corp profesional și eu nu sunt de acord. Din respect pentru colegii mei, spun că judecătorii sunt persoane asumate, persoane mature. Nu putem să facem astfel de afirmații pentru că discredităm corpul profesional. În momentul în care justițiabilul nu mai are încredere că hotărârea judecătorească survine în baza raționamentului fundamentat pe lege, ci pe frică, statul de drept eșuează”, a afirmat președinta Curții de Apel București.

Președinta Curții de Apel București a mai declarat că afirmațiile președintelui Nicușor Dan privind sistemul judiciar reprezintă o imixtiune în activitatea judecătorilor: „Avem un decident politic care împarte corpul judecătorilor în buni și răi, de bună-credință și de rea-credință, în abuzatori și abuzați.

Domnul președinte Nicușor Dan a împărțit judecătorii, iar pe acest fond a venit invitația sa de a scrie despre problemele din justiție. În momentul în care un politician, indiferent care, face astfel de evaluări ale judecătorilor, aceasta constituie o imixtiune în activitatea noastră. Nu formulez acuzații, ci constat realități și mă raportez la dispozițiile legale în virtutea cărora ne desfășurăm activitatea”.

Ea a mai precizat că nu a discutat „niciodată” cu președintele Nicușor Dan, dar că își dorește o întâlnire pentru a-i prezenta problemele reale din sistemul judiciar.

„Nevoia mea de a participa la o întâlnire cu președintele vine din responsabilitatea funcției pe care o dețin. Tot ceea ce s-a afirmat recent în spațiul public nu are legătură cu persoana mea, ci cu instituția pe care o conduc. Atunci când anatemizăm un sistem sau activitatea judecătorilor Curții de Apel București, este nevoie să discutăm aplicat, pe fapte și dovezi”, a mai adăugat președinta CAB.