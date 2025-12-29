Judecătoarea Raluca Moroșanu s-a relaxat în luxul din Laponia la scurt timp după apariția în documentarul Recorder

Prezența judecătoarei Raluca Moroșanu într-o vacanță în Laponia, după apariția în documentarul Recorder, a generat reacții publice și dezbateri legate de statutul magistraților, venituri și percepția publică, notează România Tv.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a devenit, în ultimele săptămâni, una dintre cele mai vizibile figuri ale sistemului judiciar, după apariția sa într-un documentar realizat de Recorder. Materialul jurnalistic a prezentat-o drept un magistrat aflat în conflict cu Inspecția Judiciară și a stârnit ample dezbateri despre presiunile din sistemul de justiție.

Ulterior difuzării documentarului, numele Ralucăi Moroșanu a fost intens discutat în spațiul public, inclusiv în contextul unor mesaje de susținere și al unor apeluri la proteste față de situația din justiție. Această expunere a transformat-o într-un simbol pentru o parte a opiniei publice.

La scurt timp după apariția în documentarul Recorder, judecătoarea Raluca Moroșanu a fost surprinsă într-o vacanță în Laponia, regiune cunoscută drept una dintre cele mai scumpe destinații turistice europene în perioada sărbătorilor de iarnă. Informația a devenit publică după ce pe rețelele sociale a apărut o fotografie realizată sub Aurora Boreală, imagine care a fost folosită drept poză de profil.

Prezența magistratului în această destinație a fost confirmată și de consultantul în turism Răzvan Pascu, care a publicat o fotografie în care apare alături de judecătoare. În postarea sa, acesta a afirmat: „Știam deja că Raluca Moroșanu este un om super fain (…) Acum câteva săptămâni toată țara a aflat și că e curajoasă și dreaptă, ceea ce e chiar o virtute în România zilelor noastre”.

Potrivit declarației de avere aferente anului 2023, judecătoarea Raluca Moroșanu a încasat peste 249.000 de lei din salariu, venit obținut de la Curtea de Apel București. Documentul indică un venit lunar de peste 20.000 de lei, rezultat din activitatea profesională.

Aceeași declarație de avere menționează existența unor conturi și depozite bancare de peste 80.000 de euro, precum și fonduri de investiții în valoare de aproximativ 315.000 de lei. Aceste informații sunt publice și fac parte din obligațiile de transparență impuse magistraților.

Datele financiare au fost aduse în discuție în contextul vacanței din Laponia, o destinație în care pachetele turistice de Crăciun pornesc, potrivit ofertelor de pe piața de turism, de la aproximativ 2.000 de euro de persoană și pot ajunge la 4.000 de euro, în funcție de servicii.

Un alt element care a alimentat dezbaterea publică îl reprezintă perspectiva pensionării. Conform calculelor bazate pe legislația în vigoare, pensia brută estimată pentru judecătoarea Raluca Moroșanu ar fi de aproximativ 34.000 de lei, ceea ce ar însemna un venit net lunar de peste 23.000 de lei.

Regimul pensiilor magistraților este, de mai mulți ani, un subiect controversat în România. Susținătorii acestuia invocă incompatibilitățile și restricțiile funcției, în timp ce criticii vorbesc despre inechități față de restul populației active.

Orice expunere publică a unui magistrat este analizată nu doar prin prisma legalității, ci și a percepției sociale.