Șefa Inspecției Judiciare, după declarațiile Ralucăi Moroșanu: Așa e când culegi informații part time

Inspectorul-șef al Inspecția Judiciară, judecătoarea Roxana Petcu, a avut o reacție publică dură la adresa judecătoarei Raluca Moroșanu, după afirmațiile acesteia referitoare la limitarea accesului la aplicația E-CRIS. Roxana Petcu a sugerat că nemulțumirile exprimate nu țin de activitatea propriu-zisă de judecată.

Într-o postare pe Facebook, șefa Inspecției Judiciare a comentat situația creată în jurul accesului la dosarele din alte secții ale instanței.

„Aud că lumea e supărata că nu mai are acces în ecris la dosarele altora. Și că asta le îngreunează activitatea. Care activitate? Că aia de judecată sigur nu. Ahh, da! O fi cealaltă. Așe e când culegi informații part time”.

Declarația vine în contextul în care Raluca Moroșanu a susținut, într-un interviu acordat la TVR, că la Curtea de Apel București accesul la baza de date E-CRIS ar fi fost restricționat la nivelul fiecărei secții, ceea ce ar afecta activitatea judecătorilor.

În cadrul interviului, Moroșanu a afirmat că „luni ni s-a închis accesul la baza de date E-CRIS (…) în sensul că nu mai avem acces decât la partea care ține de fiecare secție”, susținând că „ni se îngreunează munca” deoarece nu mai poate consulta direct informații din alte compartimente ale instanței.

Judecătoarea a precizat că, deși există și „alte softuri”, acestea nu ar furniza toate datele necesare, concluzionând că „din punctul meu de vedere, munca ne este ușor îngreunată”.

În reacția sa, Roxana Petcu a lăsat să se înțeleagă că accesul la dosarele altor secții nu este esențial pentru exercitarea atribuțiilor unui magistrat învestit cu soluționarea unei cauze. Potrivit acesteia, activitatea de judecată nu ar fi afectată de o asemenea măsură administrativă.

Schimbul de poziții are loc pe fondul unor controverse mai ample generate de intervențiile publice ale Ralucăi Moroșanu din ultimele luni, în care aceasta a criticat conducerea Curții de Apel București și anumite decizii interne de management.