Inspecția Judiciară a publicat un raport-sinteză a măsurilor luate după documentarul Recorder

În contextul întâlnirii președintelui Nicușor Dan cu magistrații la Palatul Cotroceni, Inspecția Judiciară a publicat un raport detaliat privind anchetele și verificările desfășurate asupra activității procurorilor și judecătorilor, inclusiv referitor la faptele prezentate în documentarul Recorder din 9 decembrie 2025, intitulat „Justiția Capturată”.

Raportul vizează atât activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA), cât și a instanțelor de judecată, precum și respectarea procedurilor de repartizare aleatorie a cauzelor și a principiului continuității completelor de judecată.

Conform comunicatului Inspecției Judiciare:

„În materialul publicat de recorder.ro la data de 9 decembrie 2025 sub titlul «Justiția Capturată» sunt formulate o serie de afirmații și acuzații cu privire la funcționarea sistemului judiciar.

Sunt puse în discuție și unele teme care au reprezentat în mod constant obiect de preocupare pentru Inspecția Judiciară. În sinteză, sunt expuse aspecte referitoare la activitatea conducerii Direcției Naționale Anticorupție; de asemenea, sunt prezentate unele dosare penale cunoscute în spațiul public și soluționate prin încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale ori prin achitare; aceste soluții sunt puse în legătură cu activitatea conducerii instanțelor, cu accent pe Curtea de apel București și Înalta Curte de Casație și Justiție.”

Raportul Inspecției Judiciare detaliază mai multe aspecte relevante pentru activitatea judiciară și modul în care sunt gestionate sesizările referitoare la magistrați.

În perioada analizată, Inspecția Judiciară a înregistrat mai multe lucrări disciplinare împotriva procurorilor de la DNA, printre care:

Procurorul Alexandru Liviu Lascu – Lucrarea nr. 23-875 viza comunicarea către publicația SPOTMEDIA a unor date din dosarele penale nr. 501/P/2022 și nr. 17/P/2023. Sesizarea a fost respinsă prin rezoluția din 5.10.2023.

Distribuirea articolelor de presă cu temă politică pe Facebook – Lucrarea nr. 23-900 a vizat tot pe Alexandru Lascu, pentru distribuirea a trei articole pe pagina personală, cu comentarii proprii. Secția pentru procurori a respins acțiunea disciplinară ca neîntemeiată prin Hotărârea nr. 6P/9.04.2024.

Cazul procurorului Marius Voineag – Lucrarea nr. 24-288 a fost legată de postări publice ale lui Cristian Ghinea. Secția pentru procurori a admis cererea de apărare a reputației profesionale prin Hotărârea nr. 490/2024, reținând că declarațiile publice au afectat grav reputația profesională a procurorului.

Apărarea reputației profesionale a lui Lascu Liviu – Lucrarea nr. 24-271 a fost respinsă prin Hotărârea nr. 595/2024. Procurorul N. Cârlescu – Lucrarea nr. 25-634 a vizat imixtiuni ale conducerii DNA. Cererea de apărare a independenței a fost respinsă prin Hotărârea nr. 428/2025.

Postările pe rețelele sociale ale lui Marius Voineag – Lucrarea nr. 25-1166 a fost admisă prin Hotărârea nr. 466/2025, stabilindu-se că acestea prezentau speculații fără bază factuală.

Raportul subliniază că acțiunile disciplinare și cererile de apărare a reputației au fost analizate de Secția pentru procurori a CSM, iar soluțiile adoptate au vizat exclusiv respectarea cadrului legal și statutul profesional al magistraților.

Curtea de Apel București și alte instanțe

Reorganizarea secțiilor penale – În lucrarea nr. 22-534, sesizarea privind modificarea compunerii completelor de judecată a fost clasată prin rezoluția nr. 318/2022, Inspecția constatând că reorganizarea a vizat întreaga secție și respectă atribuțiile colegiului de conducere.

– În lucrarea nr. 22-534, sesizarea privind modificarea compunerii completelor de judecată a fost clasată prin rezoluția nr. 318/2022, Inspecția constatând că reorganizarea a vizat întreaga secție și respectă atribuțiile colegiului de conducere. Acțiuni disciplinare împotriva judecătoarelor Panioglu și Guluțanu – Lucrarea nr. 22-599 a vizat abateri disciplinare multiple. Inițial, Secția pentru judecători a aplicat sancțiunea excluderii din magistratură, dar deciziile au fost ulterior casate de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a apreciat că anumite întârzieri sau interpretări procedural-legale nu pot fi imputate magistraților.

– Lucrarea nr. 22-599 a vizat abateri disciplinare multiple. Inițial, Secția pentru judecători a aplicat sancțiunea excluderii din magistratură, dar deciziile au fost ulterior casate de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a apreciat că anumite întârzieri sau interpretări procedural-legale nu pot fi imputate magistraților. Cazul dosarului nr. 13458/300/2021 – În lucrarea nr. 22-2709, măsura arestării preventive a fost contestată. Secția pentru judecători a aplicat sancțiunea excluderii, dar Înalta Curte a respins acțiunea disciplinară prin decizia civilă nr. 231/30.10.2023. Comportamentul în sala de judecată – Lucrarea nr. 22-3667 a vizat tonul ridicat al judecătoarei Panioglu, inițial sancționat cu excluderea, ulterior redus la avertisment de Înalta Curte (decizia civilă nr. 265/02.12.2024).

– În lucrarea nr. 22-2709, măsura arestării preventive a fost contestată. Secția pentru judecători a aplicat sancțiunea excluderii, dar Înalta Curte a respins acțiunea disciplinară prin decizia civilă nr. 231/30.10.2023. Comportamentul în sala de judecată – Lucrarea nr. 22-3667 a vizat tonul ridicat al judecătoarei Panioglu, inițial sancționat cu excluderea, ulterior redus la avertisment de Înalta Curte (decizia civilă nr. 265/02.12.2024). Alte acțiuni disciplinare și verificări privind exprimarea și redactarea hotărârilor – Diverse lucrări (22-3119, 268/IJ/1500/DIJ/2016) au vizat expresii inadecvate sau întârzieri în redactarea hotărârilor. Unele sancțiuni aplicate de Secția pentru judecători au fost casate de instanța supremă, care a considerat că elementele laturii subiective a abaterii disciplinare nu erau întrunite.

Judecătoarea Gargale Anastasia – Lucrarea nr. 23-916 a constatat întârzieri între 4 și 786 de zile pentru 493 de hotărâri. Sesizarea a fost respinsă, considerându-se că, după revenirea la instanța inferioară, magistratul a redactat restanțele.

Raportul Inspecției Judiciare subliniază că toate controalele au vizat respectarea principiilor legale, a continuității completelor de judecată și a repartizării aleatorii a cauzelor.

Inspecția realizează controale de fond, tematice și de management pentru a asigura eficiența activității instanțelor.

Inspecția Judiciară desfășoară în prezent controale tematice la unități din Pitești, Târgu Mureș, Hunedoara, Ilfov și mai multe judecătorii, pentru a identifica cauzele unui volum ridicat de activitate și eventuale disfuncționalități administrative sau legislative.

Controalele includ verificarea respectării prevederilor judecătorului de drepturi și libertăți, înregistrarea dosarelor în aplicația ECRIS și analiza resurselor materiale și umane ale instanțelor.

În plus, Inspecția monitorizează anual dosarele mai vechi de 8 ani la instanțe și cele mai vechi de 5 ani la unitățile de parchet, propunând măsuri de remediere sau disciplinare atunci când este cazul.

Referitor la materialele Recorder privind presupusa persecuție a judecătorilor incomozi, Inspecția precizează că toate datele statistice privind acțiunile disciplinare, motivele și soluțiile adoptate sunt disponibile pe pagina instituției.

Totodată, Legea nr. 303/2022 nu mai prevede abaterea disciplinară legată de manifestările în afara serviciului, iar aspectele vizând judecătorii Moroșanu Raluca și Beșu Ionel Laurențiu nu au fost identificate în evidențele Inspecției.

„Pentru toate celelalte aspecte expuse în materialul recorder, Inspecția Judiciară urmează să efectueze verificări suplimentare în perioada următoare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 305/2022.”