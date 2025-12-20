Nicușor Dan, pregătiri pentru consultările cu magistrații: Am primit sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie

Consultările dintre Președintele Nicușor Dan și reprezentanții magistraților sunt programate pentru ziua de luni și se vor desfășura în mai multe runde de discuții. Șeful statului a anunțat că a primit de la magistrați sute de pagini cu materiale relevante privind problemele cu care se confruntă sistemul judiciar.

Întâlnirile vor include atât sesiuni colective cu grupuri de judecători și procurori care doresc să participe împreună, cât și discuții individuale cu cei care și-au exprimat în mod explicit dorința de a fi primiți separat.

La finalul consultărilor, Nicușor Dan va susține o conferință de presă pentru a prezenta concluziile și pașii următori.

„Am primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. Aşa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuţiile cu cei care s-au înscris în audienţă. Consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii: atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail”, a scris preşedintele pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a adăugat că, pentru a garanta confidențialitatea participanților, jurnaliștii nu vor avea acces în sala de discuții.

„Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferinţe de presä. În paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor”, arată preşedintele.

Odată cu difuzarea documentarului Recorder privind problemele din sistemul judiciar și a reacțiilor generate de ancheta jurnalistică, inclusiv a unui document semnat de sute de magistrați care semnala nereguli în Justiție, Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații interesați la o discuție programată pentru 22 decembrie. Șeful statului a anunțat că așteaptă să primească documente din partea celor din sistemul judiciar, asumate sau neasumate, pe care se angajează să le analizeze.

În paralel, Consiliul Superior al Magistraturii a demarat consultări interne pentru a identifica problemele cu care se confruntă judecătorii și procurorii. Totodată, vineri, în Monitorul Oficial a fost publicată decizia privind înființarea Comitetului pentru revizuirea legislației din Justiție.

Comitetul va fi compus din reprezentanți ai Cancelariei prim-ministrului și ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți, și va fi condus de un reprezentant al Cancelariei prim-ministrului. Printre atribuțiile sale se numără analiza efectelor aplicării legislației adoptate în 2022, precum și evaluarea opiniilor formulate de asociațiile reprezentative ale magistraților și de ONG-uri. Comunicare publică în numele Comitetului va fi realizată exclusiv de prim-ministru sau de persoanele desemnate de acesta.