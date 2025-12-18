Cineva din rețeaua Coldea a dat-o în bară: i-a facut de râs pe „eroii Recorder”

Rețeaua lui Coldea a acționat prost și de data asta, după afacerea cu Cătălin Hideg care i-a condus pe fostul șef al SRI, pe avocatul Trăilă și pe răposatul general Dumbravă direct la DNA. Documentarul Recorder, construit pe ideea demolatoare a actualei Justiții, a ales greșit însă actorii. Sau, la indicația cuiva, i-a ales bine!

Sloganul folosit des de unii șefi din Justiție, Parchetul General și DNA, în momentele de criză cu parfum politic, a fost mereu: „activitatea noastră a avut de suferit”. Contre s-au tot dus, de 20 de ani, pe tema corupției. S-au invocat dosarele în care erau persoane foarte cunoscute cercetate sau condamnate de instanțe după anchetele DNA.

Politicul a reușit, în ani, să dividă lumea magistraților. Au fost lansate atacuri atât împotriva judecătorilor, cât și împotriva procurorilor, și la nivelul instituțiilor dar și în mod individual. Politicienii din vârful puterii au reușit să-i transforme în obedienți pe cei pe care i-au numit șefi în structurile de Justiție. S-au trasat linii după care să se reorganizeze instanțele și parchetele, multe dintre ele fiind sub un control discret. S-a inventat interimatul pe 6 luni la post, un fel de „legat de glie” doar dacă joacă așa cum i se cântă, s-a reactivat Binomul, alianță care luase ființă în 1998, când era coordonată de procurorul șef Augustin Lazăr din Parchetul General.

Legile justiției au fost modificate de mai multe ori, în diferite guverne și tot timpul s-a lăsat cu scandal, cu apeluri la Comisia de la Veneția sau la Bruxelles. Se formaseră deja două tabere în interiorul sistemului. Oamenii obișnuiți, care nu aveau nici noțiuni de drept și nici nu erau interesați să citească despre codul penal și proceduri juridice, asistau doar la un circ mediatic din care rămâneau cu mesajul general că toate necazurile se trag de la corupție și de la justiția care nu-i pedepsește pe ticăloșii cu gulere albe din politică și administrație.

Nu mai e un secret astăzi despre activitatea „rețelei Coldea”, nici din timpul când paradea (termen consacrat de procurorul Negulescu-Portocală de la DNA Ploiești) personaje din lumea politică sau afaceriști. Însă ceea ce au descoperit jurnaliștii fără cătușă politică sau oengistă despre activitatea generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, lăsați la vatră din SRI, au convins mulți români de felul cum a capturat rețeaua lui Coldea o bună parte din stat. Să fii deținătorul unui enorm bagaj de informații din toate mediile și să te transformi, după pensionare, în consultant financiar este mai mult decât periculos. DNA a deschis anchetă, a adunat un volum important de probe, dar lucrurile trenează, iar Coldea jubilează.

Justiția capturată – titlul filmului lansat de Recorder – pare a avea la bază, prin similitudinile metodei, un scenariu marca Coldea. Nu credeți că i-ar folosi Generalului Negru degringolada ce s-a produs acum în Justiție? Nu este limpede că se încearcă să fie îndepărtați din structurile magistraților oameni despre care nu există informații solide că ar dansa cu corupții, că sunt slabi profesional, că au afinități cu reprezentanții puterii?

Toată activitatea mea de jurnalist s-a învârtit în acești 35 de ani în sferele Justiției și Ministerului de Interne. Mii de ore am stat în sălile de judecată și mult mai multe pe teren cu polițiștii, geniștii, pompierii și jandarmii. Cunosc Sistemul din interior, dar și din exterior. Pot crede și că, atunci când s-a gândit scenariul de la Recorder, a existat cineva care, fie dintr-un anume interes, fie din crasă lipsă de informație din mediul juridic, a ales niște actori-magistrați cu multe bube în activitate. Dacă a vrut să-i facă de râs, efectul a fost cel scontat. Eroii trebuie să fie fără pată, iar ei nu erau dintre magistrații imaculați.

Judecătoarea Moroșanu și grija pentru Coldea

Românii au aflat astfel că judecătoarea Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, are un palmares controversat. Ea este cea care a oprit percheziția informatică a DNA în cel de al doilea dosar Coldea. În acesta fostul șef al SRI este inculpat alături de un afacerist chinez, considerat, la un moment dat, „un pericol pentru siguranța națională”.

Despre Wang Yan, chinezul anchetat de DIICOT fiindcă patrona o rețea de prostituate minore, plasate în paturile unor înalți ofițeri din mai multe instituții ale statului, s-a descoperit că avea o relație apropiată cu generalul Coldea. Fostul prim-adjunct al SRI, potrivit procurorilor, era trecut clandestin în telefonul lui Wang Yan drept „Sorin Georgescu”. Au cerut instanței aprobare pentru percheziția informatică a telefonului afaceristului chinez însă judecătoarea Raluca Moroșanu a respins cererea.

Procurorii nu puteau să examineze telefonul lui Coldea, care nega legătura, dar în telefonul lui Yan știau că există numărul generalului, trecut sub alt nume. Drept consecință a refuzului judecătoarei, procurorii DIICOT nu au putut extrage probe din mesajele dintre cei doi.

Povestea hilară cu soția care era la un pas să moară înecată de soțul milionar în jacuzzi este deja ultra cunoscută și mediatizată. Judecătoarea Moroșanu și colegul de complet Bogdan Dari nu au acceptat tentativa de omor și condamnarea de 3 ani cu suspendare dată de Tribunalul București. Au schimbat încadrarea în loviri și alte violențe. Condamnare: 2 ani și 8 luni cu executare pentru lovire și alte violențe. S-a recurs imediat la o cale extraordinară de atac împotriva sentinței și s-a constatat că milionarul Bizu a fost condamnat de un complet constituit nelegal. Judecătorul Dari era incompatibil să judece și să condamne deoarece se mai pronunțase anterior în cazul respectiv, când era în faza urmăririi penale. Din această cauză milionarul agresor a fost pus în libertate.

Ca în vremuri de demult, s-a dat vina și în acest caz pe grefieră, că ea l-ar fi trecut în complet pe judecătorul Dari. Să fi uitat Bogdan Dari, la distanță de câteva luni, că un soț a vrut să-și înece soția în jacuzzi, iar el i-a semnat mandatul de arestare? Totuși, nu era o speță comună ca să se șteargă din memorie rapid, mai ales că vuise și presa la momentul faptei. Dacă știa că e incompatibil să judece cu Raluca Moroșanu, știa și că următorul complet îl va pune în libertate pe milionarul Bizu și procesulse va relua de la zero. Oricum ar fi – greșeală, neprofesionalism sau acțiune voită – modul de a judeca o asemenea speță te face de râs ca magistrat.

Despre judecătoarea Raluca Moroșanu mai amintesc că în CV-ul ei profesional este trecut și faptul că, în timpul guvernului Cioloș, a fost membru în Comisia de elaborare a proiectului noului Cod de procedură penală. Proiectul a fost gândit și scris în timpul ministrului Justiției Raluca Prună. Așa de bine a fost făcut încât CCR a declarat neconstituționale peste 100 de articole.

Alți „eroi Recorder” controversați

Asupra revoltatului judecător Laurențiu Beșu din filmul Recorder s-a aflat că instrucția de bază a făcut-o la unitatea „doi și-un sfert”, serviciul secret al Ministerului de Interne. O informație sensibilă care i-a știrbit din aura de erou care luptă împotriva capturării Justiției.

Cel mai mult s-a râs, însă, de judecătoarea Daniela Panioglu. Distinsa „eroină” e acum la pensie, încasează una „d-aia nesimțită” de o clamează mereu cei care acum semnează liste de susținere a acestor judecători curajoși. Eu nu-i susțin pentru că, nici în vremea Binomului, nici după, nu au avut curajul să se revolte. Au făcut proteste doar pentru interesul lor.

Despre Daniela Panioglu, reporterii ar fi trebuit să întrebe avocații, dacă ei n-au asistat la niciun proces în care judeca dânsa. Țipete și jigniri la kilogram servea judecătoarea Panioglu care-i trimitea la cursuri pe niște avocați cu studii solide și zeci de ani de profesie. A râs lumea când s-a dezvăluit că ea a absolvit Dreptul la Universitatea Ecologică și s-a crucit când au apărut înregistrări cu Panioglu urlând în sala de judecată. Pentru atitudinea aceasta a fost suspendată de 5 ori din magistratură și apoi readusă înapoi. Ei i-o fi adus vreun plic galben nea Dumbravă?

Fostul șef al DNA, Crin Bologa a criticat și el la microfonul Recorder. În bilanțurile de la DNA nu spunea că alte structuri ale statului nu au susţinut activitatea anticorupţie. Atunci totul era super, așa că a cerut CSM şi a obţinut delegarea într-o funcţie de conducere a fratelui fostului ministru Raluca Prună, procuror cu doar 8 ani vechime şi fără experienţă în domeniul anticorupţiei.

Așa cum am spus: „eroi” între eroi, expuși în vitrină ca să arate o față hâdă a Justiței ce se vrea a fi din nou acaparată politic. Auzindu-i declarațiile președintelui Nicușor Dan, sunt convinsă că va asculta pârâciunile grupului care îl va vizita la Cotroceni. Și va râde. Ce altceva ar putea să facă?!