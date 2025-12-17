Justitie

Cum a folosit judecătoarea Raluca Moroșanu roba de instanță la conferința de presă a CAB

Judecatoarea Raluca Morosanu. Sursa foto: INQUAM/ Gyozo Baghiu
Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost singurul magistrat care, la conferința de presă a Curții de Apel, a purtat roba de instanță, față de ceilalți magistrați care au fost îmbrăcați în civil. Potrivit legii, roba se poartă doar în ședințele de judecată.

Sala în care urma să aibă loc conferința de presă a Curții de Apel era ocupată doar de jurnaliști și de judecătoarea Raluca Moroșanu. Aceasta și-a ajustat mânecile la robă și aștepta apariția celorlalți magistrați, care au intrat în sală la 12:05, conduși de șefa Curții de Apel. Toți ceilalți magistrați erau îmbrăcați în civil, conform prevederilor legale. Judecătoarea Moroșanu a ales însă să participe purtând roba de magistrat.

Roba este considerată un standard de etică, comportament și profesionalism în Justiție. Judecătorul care o poartă este menit să nu favorizeze nicio parte și să înfăptuiască legea în mod echidistant. În acest condiții, roba nu este asociată cu activismul și nici cu o formă de manifestație sau scandal, potrivit gândul.ro.

Roba în afara ședințelor de judecată

Ținuta magistraților este reglementată prin legislația română de 32 de ani, inclusiv prin Hotărârea Guvernului Nr. 725/1993. Aceasta prevede că roba și insigna puterii judecătorești se utilizează doar în ședințele de judecată, cu excepții aprobate de conducerea instanței pentru ceremonii sau momente festive.

Ce spun doi procurori despre moartea Rodicăi Stănoiu. Misterul iubitului mai tânăr și metoda „Lover Boy”
Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
Înainte ca președinta CAB să expirme dreptul la replică al instituției, judecătoarea Raluca Moroșanu (stânga, în picioare) a intervenit cu un mesaj laudativ la adresa colegului său, Laurențiu Beșu. (sursă foto: arhiva EVZ)

Judecătoarea Raluca Moroșanu a purtat roba la conferința de presă, în timp ce colegii săi au respectat ținuta în civil conform prevederilor legale. Participarea sa a fost astfel diferită de standardul stabilit pentru aparițiile publice ale magistraților. Roba exprimă sobrietate, autoritate, imparțialitate și respect față de lege, fiind asociată cu identitatea profesională și gravitatea actului de justiție. Culoarea neagră indică neutralitatea, iar gulerul alb sau tunica sugerează dedicația pentru dreptate.

Cum explică Raluca Moroșanu purtarea robei la conferința CAB

Judecătoarea Raluca Moroșanu a oferit un interviu pentru Recorder, precizând că a purtat roba imediat după ce a ieșit din sala de judecată, unde finalizase un dosar la 12 fără 5 minute.

Ea a spus că a rămas în această ținută în contextul în care primise un mesaj de la președinta sectiei despre desfășurarea unei conferințe de presă, unde era important să fie un număr cât mai mare de magistrați.  „Am văzut negru în fața ochilor(..) . Ce a urmat, ați văzut”, a adăugat ea pentru Recorder.

