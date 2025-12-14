Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la CAB: Se dorește colegi indulgenți cu inculpații

Judecătoarea Raluca Moroșanu a declarat, într-un interviu acordat Recorder, că magistrații de la Curtea de Apel București nu sunt consultați sau implicați în deciziile conducerii, iar planificările sunt modificate fără notificare. „Practic, suntem, ce să vă spun, niște angajați ai unui SRL unde patronul stabilește ce vrea el și noi trebuie să ne supunem”, a afirmat Moroșanu.

Ea a explicat că nu se respectă prevederile privind schimbarea componenței completelor de judecată și că președintele Curții, Liana Arsenie, le-a transmis judecătorilor că trebuie să fie „oameni” și să înțeleagă problemele inculpaților: „Doamna Arsenie a venit personal să ne spună în cadrul acestui seminar că evaziunea fiscală de fapt nu prea există așa, în general, și că ar trebui să fie ultima soluție condamnarea inculpaților pentru evaziune fiscală, că ar trebui să se găsească alte alternative la penal”.

Raluca Moroșanu a afirmat că modificările legislative din 2022 au concentrat puterea în mâna președintelui instanței, care numește vicepreședinții și președinții de secție. „Anterior, să zicem, anului 2023, eram consultați, eram implicați în deciziile conducerii. Ei bine, din momentul 2023 și, în mod special de când președinte este doamna Liana Arsenie, nu am mai fost implicați în nicio decizie a conducerii. Nu ni se comunică hotărârile Colegiului de conducere, habar nu avem ce se discută și ce decizii se iau acolo, planificările sunt modificate fără să ne fie adus la cunoștință”, a precizat Moroșanu.

Ea a mai vorbit despre alegerile membrilor Colegiului de Conducere, menționând că au existat doar doi candidați pentru două locuri, iar pe buletinul de vot exista o singură căsuță, fără posibilitatea de a spune „Nu”.

Judecătorarea a mai declarat că Colegiul de Conducere stabilește componența completelor la începutul anului pentru a asigura continuitatea acestora. „Schimbările se fac în mod excepțional, pe baza anumitor criterii stabilite de lege, care vor exclude înlocuirea arbitrară a judecătorilor… Nu se respectă aceste prevederi”, a spus Moroșanu.

Întrebată dacă aceste permutări sunt menite să influențeze dosarele, ea a răspuns afirmativ: „Nu este posibil – și vorbesc de domnul Cătălin Pavel – să intre un om în ședință să audieze martori o lungă perioadă de timp și apoi să fie schimbat de pe o zi pe alta. Ce interes? Ce degrevare de activitate când omul n-a cerut așa ceva?”

Raluca Moroșanu a mai spus că actuala conducere își dorește judecători indulgenți cu inculpații. „Ni se tot expune, inclusiv la seminarii de formare profesională, că trebuie să fim oameni, să înțelegem problemele inculpaților. Am avut un seminar cu tema evaziunea fiscală unde ni s-a explicat că evaziunea fiscală ar trebui ultima soluție, iar răspunderea administratorilor firmelor să fie de ordin civil, nu penal”, a detaliat ea.

Judecătoarea a vorbit despre protestul magistraților nemulțumiți de modificările privind pensiile, subliniind că li s-a impus să nu verifice măsura preventivă a controlului judiciar, ceea ce a dus la încetarea multor măsuri preventive și prescrierea unor dosare. „Ni s-a prezentat o rezoluție care trebuia semnată, prin care se suspenda soluționarea dosarelor, în mod absolut nelegal. Nu există nicio justificare”, a afirmat Moroșanu.

Ea a mai spus că unii colegi au respectat această dispoziție de frică, chiar dacă ea însăși nu a făcut-o, considerând că astfel de măsuri pot fi luate doar cu dedicație și cu scop precis: „Probabil se dorea să se înceteze un control judiciar într-o anumită cauză sau chiar în mai multe. Altfel nu pot să îmi explic”.