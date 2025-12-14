Justitie

Judecătoarea Raluca Moroșanu vine cu noi dezvăluiri: Dacă tot am făcut primul pas, ar fi bine să continui

Judecătoarea Raluca Moroșanu vine cu noi dezvăluiri: Dacă tot am făcut primul pas, ar fi bine să continui
Publicația Recorder a anunțat că va publica un interviu duminică seară cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care, la conferința de presă susținută de șefele Curții de Apel București, a susținut afirmațiile făcute de un magistrat prezentat în documentarul „Justiția Capturată”.

Judecătoarea Raluca Moroșanu:

În clipul video de promovare al interviului, judecătoarea Raluca Moroșanu a declarat că are 26 de ani de experiență în magistratură, dintre care 19 la Secția I penală a Curții de Apel București. La conferința de presă făcută de Curtea de Apel București ea a declarat că susține afirmațiile judecătorului Laurențiu Beșu, care apare în documentarul Recorder.

„După acest mesaj este posibil să fiu exclusă din magistratură. Așa că o s-o spun direct și foarte clar!” a declarat magistrata în videoclipul de promovare al interviului.

În același clip, Moroșanu a spus că a transmis un mesaj scurt la începutul conferinței de presă și că simte că este necesar să răspundă oamenilor care au ieșit în stradă. Ea a precizat că intenționează să continue implicarea, deoarece colegilor săi le este în continuare frică.

Proteste în țară după scandalul din justiție

Sambătă, protestele au continuat în Capitală și în alte orașe din România, precum și în Diaspora. Participanții la eveniment au scandat: „Demisia”, „Deficitul bugetar la corupți în buzunar”, „Afară, afară cu Mafia din țară”, „Savonea și CSM, aceeași mizerie”, „Fără prescripție pentru corupție”, „Magistrați independenți, nu obedienți!”, „PNL și PSD, aceeași mizerie”.

Protest Piața Victoriei

Sursa: Inquam Photos/Octav Ganea

Organizația Declic a anunțat că protestele vor continua și duminică seara. Protestele vor avea loc în Piața Universității din București, Timișoara, Cluj și Iași.

Participanții la proteste cer reforme în sistemul judiciar

Organizatorii protestelor au declarat că manifestațiile se concentrează pe funcționarea sistemului judiciar și efectele corupției asupra anchetelor penale.

Participanții solicită demisia Liei Savonea, demiterea conducerii DNA și a ministrului Cătălin Predoiu, precum și modificarea competențelor CSM și eliminarea mecanismelor care permit amânarea proceselor până la prescripție.

 

