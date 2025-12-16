Ministrul Justiției cere probe, după dezvăluirile Recorder: Nu este suficient să acuzi

Pe fondul reacțiilor stârnite de documentarul realizat de Recorder, care aduce în discuție presupuse derapaje din sistemul judiciar, ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmă că ministerul nu a primit nicio notificare oficială referitoare la astfel de cazuri. Acesta subliniază că este nevoie de o implicare clară din partea magistraților și cere ca eventualele acuzații să fie susținute prin probe concrete, arătând că simplele afirmații, în lipsa dovezilor, nu pot genera consecințe.

Radu Marinescu susține că, de când a preluat conducerea Ministerului Justiției, nu a fost înaintată nicio sesizare oficială din partea judecătorilor sau procurorilor care să semnaleze existența unor persecuții, presiuni ori probleme interne în funcționarea sistemului.

„Problemele ridicate în materialul Recorder, despre abuzuri concrete asupra unor judecători sau procurori anume, nu au fost discutate în mod evident la momentul la care noi constituim acea coaliție. La Ministerul Justiției, de când sunt ministru, nu am primit niciodată vreo sesizare a vreunui magistrat, care să-mi aducă la cunoștință că ar fi victima unor abuzuri, unor persecuții, pentru faptul că gândește diferit sau pentru că are o anumită viziune sau pentru faptul că expune disfuncționalități ale sistemului. N-am primit nici măcar sesizări ale magistraților care să-mi vorbească de disfuncționalități, ca să am astfel de repere concrete”, a spus ministrul la RFI.

Ministrul a transmis un mesaj explicit către corpul magistraților, subliniind că statutul lor presupune nu doar independență, ci și responsabilitate.

„Mesajul meu direct către magistrați este: dacă aveți inamovibilitate, conform legii, dacă aveți curajul să judecați dosare grele, dosare importante și trebuie să-l aveți, pentru că asta este menirea magistratului în statul de drept, cu siguranță că trebuie să aveți și curajul să spuneți lucrurilor pe nume, să veniți cu elementele concrete, pentru că magistrații și juriștii știu foarte bine că nu este suficient să acuzi, ci trebuie să și probezi, să vii cu elemente concrete, îi rog să vină cu toate elementele concrete, pentru a putea să le cunoaștem și să soluționăm tot ce este de soluționat în Justiție”, a declarat ministrul.

Radu Marinescu a explicat și care sunt canalele instituționale prin care magistrații pot semnala fapte sau nereguli, în funcție de gravitatea acestora și a explicat că poziția sa este una strict instituțională, vorbind strict în numele Ministerului Justiției. Totodată, acesta a subliniat în discursul său că magistrații care au informații despre posibile fapte penale trebuie să se adreseze organelor de urmărire penală, iar cei care cunosc situații de abuz au la dispoziție mai multe căi pentru a le semnala.

Potrivit ministrului, aceste sesizări pot fi făcute inclusiv public, dar și către structurile competente în materie disciplinară, respectiv Inspecția Judiciară, pe care a descris-o ca fiind un organism independent, conform legii. Totodată, Marinescu a arătat că Ministerul Justiției poate fi informat despre astfel de situații, pentru a putea susține, la nivel instituțional, demersurile de combatere a abuzurilor.