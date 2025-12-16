Recurs în casație la Înalta Curte în dosarul Vlad Pascu. Se încearcă obținerea unei reduceri a pedepsei

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție analizează marți cererea de recurs în casație formulată în cazul lui Vlad Matei Pascu, tânărul implicat în accidentul rutier produs în stațiunea 2 Mai, în vara anului 2023, eveniment soldat cu moartea a două persoane și rănirea gravă a altor trei. Prin această cale extraordinară de atac, apărarea încearcă obținerea unei reduceri a pedepsei de 10 ani de închisoare, stabilită definitiv de Curtea de Apel Constanța. Hotărârea instanței supreme va fi una definitivă.

Magistrații instanței supreme se pronunță asupra recursului în casație depus de avocații lui Vlad Matei Pascu, după ce Curtea de Apel Constanța a menținut condamnarea la 10 ani de detenție pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Decizia care va fi pronunțată marți de Înalta Curte de Casație și Justiție nu va mai putea fi atacată.

În data de 21 august, Curtea de Apel Constanța a confirmat hotărârea instanței de fond, Judecătoria Mangalia, care îl condamnase pe Vlad Pascu la 10 ani de închisoare pentru toate infracțiunile reținute în sarcina sa, în legătură cu accidentul din august 2023.

În motivarea deciziei, judecătorii Curții de Apel au arătat că pedepsele stabilite nu pot fi diminuate, subliniind necesitatea unei reacții ferme a statului în fața unor fapte grave din trafic, care au ca rezultat pierderi de vieți omenești, vătămări corporale și prejudicii materiale semnificative. Instanța a precizat totodată că nu a fost dovedită intenția de a ucide, caracterul accidentului fiind apreciat ca imprevizibil, și nu voit.

Tragedia rutieră a avut loc în dimineața zilei de 19 august 2023, pe DN 39, între Vama Veche și localitatea 2 Mai. Autoturismul condus cu viteză de Vlad Pascu a intrat într-un grup de tineri care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite grav.

Echipajele de intervenție ajunse la fața locului au constatat că șoferul părăsise locul accidentului imediat după producerea acestuia.

Polițiștii l-au identificat și l-au găsit pe autorul accidentului în scurt timp, în Vama Veche. Testarea cu aparatul drugtest a indicat consum de cocaină, amfetamină și metamfetamină. În aceeași seară, Vlad Pascu a fost reținut, iar ulterior a fost arestat preventiv. La data de 11 octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au trimis în judecată, iar procesul a început patru luni mai târziu.

La doi ani și două zile de la producerea accidentului, Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia definitivă, explicând și motivele pentru care sancțiunile stabilite nu au fost reduse față de cele dispuse în primă instanță.

„Prin urmare, chiar dacă inculpatul este tânăr şi se bucură de sprijinul familiei, pedepsele aplicate nu vor suferi modificări, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, soldate cu vătămări corporale, pierderi de vieţi omeneşti şi importante prejudicii materiale, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse şi urmările mai grave ce se mai puteau produce, în scop de prevenţie şi exemplaritate”, au motivat judecătorii Curții de Apel Constanța.