Dosarul tragediei de la 2 Mai ajunge la Înalta Curte. Vlad Pascu cere rejudecarea parțială a procesului

Cazul tragediei de la 2 Mai revine în atenția justiției. Dosarul în care Vlad Pascu solicită rejudecarea parțială a procesului în care a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare a fost transmis către Înalta Curte de Casație și Justiție a României (ÎCCJ).

Conform informațiilor oficiale, cauza se află în prezent pe rolul Secției Penale a Înaltei Curți, în faza de filtru procedural, urmând ca primul termen de judecată să fie stabilit ulterior. Vlad Pascu cere rejudecarea dosarului în faza apelului, cea analizată anterior de Curtea de Apel Constanța, instanța care, în august 2025, a pronunțat sentința definitivă de condamnare.

Alături de el, și Fundația Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor a formulat un recurs în casație împotriva aceleiași decizii. Dacă cererea va fi admisă, procesul ar urma să fie rejudecat doar în etapa apelului, la Curtea de Apel Constanța.

Vlad Pascu a fost condamnat pentru ucidere din culpă și conducere sub influența substanțelor psihoactive, după ce, în dimineața de 19 august 2023, a accidentat mortal doi tineri, în vârstă de 20 și 21 de ani, care mergeau pe marginea drumului la intrarea în localitatea 2 Mai. Alți trei au fost răniți grav.

După impact, inculpatul a părăsit locul accidentului și a fost găsit ulterior de polițiști în Vama Veche.

În motivarea sentinței definitive, Curtea de Apel Constanța a subliniat că faptele lui Vlad Pascu prezintă „un grad foarte ridicat de pericol social”, având în vedere că tânărul conducea cu peste 100 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h, fiind totodată sub influența drogurilor.

Judecătorii au respins argumentele apărării, potrivit cărora traficul ar fi fost redus și vizibilitatea scăzută, menționând că accidentul s-a produs „între două stațiuni intens populate, în plin sezon estival”.

De asemenea, instanța a reținut că victimele „au mers pe trotuar până la capătul acestuia și și-au continuat drumul pe acostament, din motive obiective”, respingând ipoteza traversării neregulamentare.

Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să se pronunțe asupra admiterii cererii de rejudecare, după finalizarea etapei de filtru. Dacă solicitarea va fi acceptată, dosarul va fi retrimis Curții de Apel Constanța, care va reanaliza probele și argumentele părților.

Până la o decizie definitivă, Vlad Pascu rămâne încarcerat, executând pedeapsa de zece ani de detenție pentru producerea tragediei de la 2 Mai.