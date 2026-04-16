Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Decizia Instanței Supreme este definitivă

Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins, joi, contestaţia la decizia Curţii de Apel Bucureşti privind măsura preventivă. Potra a fost adus sub escorta Poliției la instanța supremă, care a analizat solicitarea privind revocarea măsurii preventive în dosarul în care este inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de inculpatul Potra Horațiu împotriva încheierii din data de 7 aprilie 2026, pronunțată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel București – Secția a II-a penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.14. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, se arată în minuta instanței.

În data de 7 aprilie 2026, Curtea de Apel București a constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive dispuse față de Horațiu Potra. Instanța a decis menținerea acesteia până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile, conform prevederilor legale.

În același dosar, instanța supremă urmează să se pronunțe asupra măsurilor preventive privind alți 13 inculpați, decizia fiind amânată pentru data de 20 aprilie.

Reamintim că Horațiu Potra a fost prins în Dubai în septembrie 2025 și a fost de acord să fie adus în România, ceea ce a permis accelerarea procedurilor. Acesta a fost adus în țară în 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la Președinție Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Procurorii susțin că inculpații ar fi fost implicați în acțiuni menite să destabilizeze ordinea constituțională.

Conform rechizitoriului, în contextul deciziei Curtea Constituțională a României din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit cu Horațiu Potra la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, în condiții de clandestinitate.

Anchetatorii susțin că Potra, care acționa în zone de conflict internațional și desfășura activități de recrutare și instruire paramilitară, l-ar fi susținut pe Georgescu atât în campania electorală, cât și anterior.

Procurorii arată că, în cadrul întâlnirii de laCiolpani, cei doi ar fi discutat un plan prin care persoane cu pregătire militară urmau să declanșeze acțiuni violente cu caracter subversiv, cu scopul deturnării manifestațiilor pașnice.

Potrivit anchetatorilor, strategia urmărea „schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, prin manipularea emoțiilor colective într-un context de tensiune socială.

De asemenea, procurorii susțin că anumite mesaje transmise de Călin Georgescu ar fi contribuit la întărirea rezoluției infracționale a lui Horațiu Potra.

Anchetatorii mai arată că Horațiu Potra ar fi constituit un grup paramilitar format din 21 de persoane, care urma să se deplaseze spre București cu șapte autovehicule, pentru a declanșa proteste ce ar fi fost deturnate în acțiuni violente.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au instituit filtre în mai multe zone din județele Ilfov și Dâmbovița, precum și în Capitală. În urma controalelor, în vehiculele oprite au fost descoperite arme albe, bastoane telescopice, spray-uri lacrimogene, pistoale și materiale pirotehnice cu potențial ridicat de explozie. Potrivit procurorilor, „acțiunile inculpaților au generat o stare de pericol pentru securitatea națională și pentru ordinea constituțională, afectând valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii”.