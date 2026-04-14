Călin Georgescu, la ÎCCJ pentru a afla dacă începe procesul pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale

Călin Georgescu s-a prezentat la ÎCCJ în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale. Instanța supremă decide definitiv marți dacă procesul începe pe fond sau dacă dosarul va fi retrimis la Parchetul General.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a ajuns marți dimineață la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se judecă o contestație decisivă în dosarul care vizează presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Judecătorii instanței supreme trebuie să stabilească dacă procesul în care sunt inculpate 22 de persoane va continua pe fond sau dacă dosarul va fi retrimis la Parchetul General. Hotărârea este definitivă.

Cazul a ajuns la ICCJ după ce, în 2 aprilie 2026, Curtea de Apel București a decis că procesul poate începe. Decizia nu a fost însă definitivă și a fost contestată.

Călin Georgescu a ajuns la sediul instanței în jurul orei 9.00. În fața clădirii se aflau zeci de susținători, care purtau steaguri tricolore și scandau: „Călin, te iubim!” și „Călin Georgescu este președinte”.

Fostul candidat s-a oprit pentru scurt timp pe treptele instituției, a salutat mulțimea, apoi a intrat în sediu.

Prin hotărârea din 2 aprilie, Curtea de Apel București a stabilit că rechizitoriul întocmit de procurori este legal și că dosarul poate intra în faza de judecată.

„Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 15 septembrie 2025, întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală în dosarul nr. 6720/284/P/2024, şi dispune începerea judecăţii în cauza privindu-i pe inculpaţii Georgescu Călin, Potra Horaţiu, Potra Dorian, potra Alexandru Cosmin, Dărăbanţ Matei, Lup Andrei-Florin, Lup Ioan, Szanto Daniel, Apahidean Marius, Borişca Cristian Sergiu, Timofti Constantin, Goloşoiu Mihail, Hauptman Manfred-Ioan, Lăpădatu Claudiu Marian, Aniţei Iulian, Comiza Adrian, Lechinţan Traian, Moldovan Dionisie, Panţa Dan-CristianLascu Bogdan-Florin şi Mureşan Ovidiu-Claudiu...”, se arăta în decizia instanței.

În acest dosar, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, în formă continuată.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și al materiilor explozive. Fiul și nepotul său sunt inculpați pentru aceeași infracțiune privind tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potrivit anchetatorilor, pe fondul deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit, în dimineața de 7 decembrie, cu Horațiu Potra, la un complex de echitație din Ciolpani.

Procurorii susțin că întâlnirea ar fi avut loc „în condiţii de clandestinitate”, iar discuțiile ar fi vizat un plan de acțiuni violente.

Conform rechizitoriului, planul presupunea implicarea unor persoane cu pregătire militară care urmau să deturneze proteste pașnice.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, au precizat anchetatorii.

Procurorii mai susțin că Georgescu ar fi contribuit la întărirea deciziei infracționale a lui Potra, inclusiv prin mesaje publice considerate alarmiste.

Ancheta mai arată că Horațiu Potra ar fi organizat un grup paramilitar format din 21 de persoane, care urma să se deplaseze spre Capitală cu șapte mașini.

Scopul ar fi fost declanșarea unor proteste care să fie transformate în acțiuni violente. Procurorii susțin că aceste acțiuni ar fi avut rolul de a împiedica exercitarea puterii de stat și de a modifica ordinea constituțională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, forțele de ordine au instituit filtre rutiere în mai multe zone din jurul Bucureștiului. În urma controalelor, au fost descoperite arme albe, obiecte contondente, pistoale și materiale pirotehnice periculoase.

În 26 și 27 februarie 2025, anchetatorii au efectuat 47 de percheziții în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj. Acțiunile au vizat 27 de persoane și patru sedii de firmă.

La domiciliul lui Horațiu Potra, într-un seif ascuns sub podea, au fost găsite sume importante de bani în dolari. Tot acolo au fost descoperite mai multe arme.

Potra a declarat atunci că își „asumă” nerespectarea regimului armelor și muniției, fără a oferi alte explicații.

În același dosar, instanța supremă a decis în 2 aprilie 2026 ca Horațiu Potra să rămână în arest preventiv. În schimb, fiul și nepotul acestuia au fost plasați sub control judiciar, după ce anterior se aflau în arest la domiciliu.

Potra a fost adus în România în 20 noiembrie 2025, după ce a fost depistat în Dubai în luna septembrie a aceluiași an.

Separat, Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un alt dosar, în care este acuzat de propagandă legionară și promovarea în public a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

În 3 aprilie 2026, Tribunalul București a decis definitiv ridicarea măsurii controlului judiciar, după mai bine de un an de la instituirea acesteia.