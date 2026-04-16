Fostul procuror Emilian Eva încearcă să scape de condamnarea pentru luare de mită

Pe fondul unei hotărâri prealabile pronunțate de Înalta Curte în septembrie 2025, fostul procuror Emilian Eva a depus o contestație la executare prin care solicită înlăturarea pedepsei pentru infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, recalcularea pedepsei rezultante și restituirea bunurilor confiscate. De asemenea, acesta a ridicat și o excepție de neconstituționalitate în fața instanței.

Potrivit Grupului de Investigații Politice, Tribunalul Municipiului București a respins inițial contestația în ianuarie 2026, apreciind că Eva încearcă de fapt să rediscute fondul condamnării sub pretextul unei contestații la executare, un mijloc procesual care are ca obiect exclusiv chestiuni legate de punerea în executare a hotărârii, nu legalitatea sau temeinicia acesteia. Instanța a reținut că hotărârile prealabile pronunțate de ÎCCJ au rolul de a clarifica interpretarea legii doar pentru viitor, neputând produce efecte retroactive.

„ În 6 noiembrie 2025, Eva a depus la Tribunalul Municipiului București o „contestație la executare”. Eva a susținut că, în urma unei hotărâri prealabile a Înaltei Curți din septembrie 2025, una dintre faptele pentru care a fost condamnat (operațiuni financiare/acte de comerț incompatibile cu funcția) nu ar mai întruni elementele constitutive ale infracțiunii.

Eva a cerut înlăturarea pedepsei pentru acea infracțiune, recalcularea pedepsei rezultante, reindividualizarea termenului de supraveghere, revocarea confiscării speciale și restituirea unor bunuri confiscate, precum și actualizarea evidențelor și a cazierului.

În 15 ianuarie 2026, Tribunalul Municipiului București (TMB) a respins contestația la executare ca neîntemeiată și l-a obligat pe Eva la plata a 600 lei cheltuieli judiciare.

TMB a tratat cererea lui Eva ca pe o încercare de a rediscuta fondul condamnării sub pretextul unei contestații la executare. Tribunalul a spus că contestația la executare nu este o cale de atac împotriva hotărârii definitive, ci un mijloc tehnic folosit doar pentru probleme legate de executare. TMB a reținut că Emilian Eva urmărește, de fapt, să dea efect retroactiv hotărârii prealabile a ÎCCJ din 2025. Potrivit TMB, hotărârile prealabile pronunțate pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (cum este cea invocată de Eva) au rolul de a clarifica interpretarea legii doar pentru viitor.

Eva a contestat hotărârea TMB la Curtea de Apel București. În 25 martie 2026, CAB a admis contestația pentru un viciu procedural: la judecarea dosarului de la TMB participase un procuror de la DNA, în loc de unul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. CAB a desființat integral sentința și a trimis dosarul înapoi la TMB, pentru rejudecare. Curtea a mai spus expres că Tribunalul va trebui să se pronunțe și asupra excepției de neconstituționalitate ridicate de Emilian Eva.

CAB nu s-a pronunțat pe niciunul dintre argumentele de fond care au stat la baza hotărârii prin care TMB respinsese acțiunea lui Eva.

Emilian Eva a fost condamnat definitiv pentru că a primit mită pentru deciziile pe care le lua în calitate de procuror. Contestația prin care încearcă să scape de condamnare are termen la Tribunalul București pe 22 aprilie 2026”, spune GIP într-o postare pe rețelele de socializare.