Forumul Judecătorilor cere asumarea răspunderii CSM după decizia CEDO în cazul Danileț. Demisii sau revocări, printre opțiuni

Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită Consiliului Superior al Magistraturii să își asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Danileț împotriva României. Potrivit organizației, acest demers ar trebui să înceapă inclusiv cu „demisiile de onoare sau revocarea judecătorilor Lia Savonea şi Simona Camelia Marcu”, care au dispus sancționarea disciplinară a fostului judecător Cristi Danileț, dar și cu măsuri ce îl vizează pe Claudiu Marian Drăgușin, membru al CSM prezent la pledoariile de la CEDO.

Forumul Judecătorilor apreciază că legile justiției adoptate în 2022 au reprezentat „un regres inacceptabil”, afectând grav sistemul judiciar „în privinţa pilonilor săi şi a fundamentelor unei justiţii independente”. Membrii asociației susțin că, în ultimii ani, Consiliul Superior al Magistraturii „s-a compromis prin sancţiuni disciplinare aplicate discreţionar unor magistraţi”, care au fost excluși „arbitrar din profesie şi de câte 4-5 ori”, pentru ca ulterior să câștige de fiecare dată în fața instanței supreme.

Alături de celelalte două asociații profesionale ale magistraților, Forumul Judecătorilor își exprimă disponibilitatea de a participa la grupul de lucru organizat de Guvern pentru modificarea legilor justiției.

„În ultimii ani, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a învederat autorităţilor române de zeci de ori necesitatea adoptării unor reforme prin care justiţia română să recapete elementele necesare funcţionării sale în baza principiilor independenţei, meritocraţiei, eficienţei şi responsabilităţii. Cu toate acestea, legile justiţiei, adoptate în anul 2022, au adus un regres inacceptabil, (...) sistemul judiciar fiind afectat grav în privinţa pilonilor săi, a fundamentelor unei justiţii independente, ceea ce a devenit vizibil pentru publicul larg zilele trecute, dezvăluirile despre gravele probleme din sistemul judiciar neputând rămâne fără asumarea unei răspunderi de niciuna din persoanele culpabile”, precizează asociația.

Reprezentanții Forumului Judecătorilor afirmă că reacțiile Consiliului Superior al Magistraturii „au ridicat întrebări fireşti” cu privire la rolul său de garant al independenței justiției. În opinia lor, aceste reacții „au erodat încrederea în capacitatea sa de a acţiona în acest sens”, CSM compromițându-se prin sancțiuni disciplinare aplicate discreționar unor magistrați, ulterior reabilitați prin hotărârile Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Potrivit sursei citate, deși asociația a cerut constant reforme, Consiliul Superior al Magistraturii nu a avut o reacție reală, neexistând, timp de aproximativ nouă ani, nicio întâlnire organizată de această autoritate cu asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor.

Judecătorii din cadrul Forumului consideră că momentul culminant al acestei atitudini a fost reprezentat de poziția adoptată de CSM în fața Curții Europene a Drepturilor Omului.

„Această atitudine de abandonare a magistraţilor oneşti a cunoscut punctul culminant în momentul în care Consiliul Superior al Magistraturii a susţinut, prin membrul său ales Claudiu Marian Drăguşin, în faţa Marii Camere a Curţii Europene a Drepturilor Omului, limitarea libertăţii de exprimare a magistraţilor şi, astfel, suprimarea din faşă a oricăror voci critice în sistem”, afirmă judecătorii.

Luni, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat, în Marea Cameră, o decizie definitivă prin care fostul judecător Cristi Danileț a câștigat procesul intentat statului român. Acesta a contestat sancțiunea disciplinară aplicată de CSM, instituție condusă la acel moment de Lia Savonea, în prezent președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru două opinii personale publicate pe Facebook.

CEDO a constatat încălcarea articolului 10 din Convenția europeană a drepturilor omului, referitor la libertatea de exprimare. Potrivit avocatei sale, Nicoleta Popescu, decizia reprezintă „un moment-cheie în jurisprudenţa Curţii privind articolul 10 şi statutul magistraţilor” și clarifică faptul că judecătorii, deși supuși unei obligații de rezervă, pot comenta public subiecte de interes general, inclusiv pe rețelele sociale.

Asociația Forumul Judecătorilor din România, care a avut calitatea de terț intervenient în favoarea lui Danileț, consideră decizia CEDO „salutară”, mai ales pentru că recunoaște dreptul magistraților fără funcții înalte sau roluri de reprezentare profesională de a se exprima public, beneficiind de protecția articolului 10 din Convenție.

„Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să îşi asume răspunderea pentru abuzul constatat de Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Danileţ împotriva României, prin demersuri care pot începe cu demisiile de onoare sau revocarea judecătorilor Lia Savonea şi Simona Camelia Marcu (membre ale completului disciplinar care a dispus sancţionarea abuzivă a lui Cristi Danileţ, în acest moment preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Jusţie, respectiv director al Institutului Naţional al Magistraturii), precum şi Claudiu Marian Drăguşin, membru al CSM prezent la pledoariile de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, arată asociația.

Judecătorii susțin că doar după o „asumare cu onoare” a responsabilității pentru criza de imagine și decredibilizarea sistemului judiciar, CSM ar putea pretinde că este capabil să propună soluții puterii executive și legislative.

„Până la acel moment, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România nu poate legitima cu prezenţa sa o întâlnire cu garantul independenţei justiţiei care, în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, a susţinut tăcerea sistemului judiciar în faţa abuzurilor”, mai afirmă organizația.

Totodată, Forumul Judecătorilor, alături de Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție, își exprimă „disponibilitatea participării la grupul de lucru organizat de Guvernul României în vederea modificării legilor justiţiei”, considerată „calea legitimă pentru modificări sustenabile, absolut necesare la momentul actual”.

În acest context, Secția pentru judecători a CSM a anunțat demersuri de consultare a corpului profesional, „având în vedere contextul actual din justiţie”. Printre temele avute în vedere se numără detașarea și transferul judecătorilor, impactul asupra completurilor de judecată, percepția asupra independenței justiției, salarizarea, pensiile și libertatea de exprimare a judecătorilor.

Concluziile acestor discuții urmează să fie prezentate pe 19 decembrie. Anunțul vine după difuzarea documentarului Recorder despre situația din justiție și după ce, inițial, Secția pentru judecători a CSM a susținut că „alegaţiile” din ancheta jurnalistică sunt contrare evaluărilor realizate în ultimii ani și a denunțat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie”.