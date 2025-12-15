Judecătorii, chemați de CSM la consultări. Agenda discuțiilor

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) îi cheamă pe judecători la consultări pe mai multe teme, printre care delegarea şi detaşarea, cauzele care duc la durata mare a proceselor şi prescrierea faptelor, precum şi libertatea de exprimare a judecătorilor, subiect legat de decizia CEDO în cazul Danileţ. „Având în vedere contextul actual din Justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor”, a anunțat CSM.

Secţia pentru judecători a CSM a anunţat că, „având în vedere contextul actual din Justiţie”, a demarat mai multe demersuri de consultare a corpului profesional al judecătorilor şi că, la 17 decembrie 2025, ora 12:30, a invitat la sediul CSM reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, „pentru dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”.

„Consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025; Centralizarea şi analiza datelor şi a concluziilor rezultate, precum şi prezentarea acestora până la data de 19 decembrie 2025”, a mai anunțat CSM.

Pentru întâlnirea din 17 decembrie cu reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor şi ai Ministerului Justiţiei, secţia pentru judecători a CSM a stabilit un punctaj de discuţii care include mai multe teme:

Delegarea, detaşarea şi transferul judecătorilor, precum şi consecinţele acestora asupra activităţii în completurile de judecată;

Percepţia privind independenţa Justiţiei;

Cauzele care influenţează durata procedurilor judiciare în materie penală şi problematica prescripţiei răspunderii penale;

Salarizarea judecătorilor şi pensiile de serviciu;

Volumul de activitate, alături de cauzele legislative şi administrative care au dus la creşterea acestuia, precum şi necesitatea normării activităţii judecătorilor;

Libertatea de exprimare a judecătorilor;

Alte aspecte.

După publicarea documentarului Recorder, zeci de mii de persoane au ieșit în stradă timp de cinci zile, pentru a-și exprima nemulțumirea față de modul de funcționare a Justiției din România.

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis luni, în urma unei sesizări depuse de fostul judecător Cristi Danileţ, că magistraţii pot comenta public subiecte de interes general, inclusiv pe reţelele sociale.

În 2021, Cristi Danileţ, care la acel moment era încă judecător şi s-a pensionat în ianuarie 2024, a dat în judecată statul român la CEDO, după ce fusese sancţionat în 2019 de CSM, condus atunci de Lia Savonea, pentru publicarea a două mesaje pe Facebook.