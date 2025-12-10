Criza migrației forțează Europa să se reinventeze. Două state cer reforma CEDO

Premierul danez Mette Frederiksen și premierul britanic Keir Starmer au lansat un apel comun pentru reformarea Convenției Europene a Drepturilor Omului (CEDO), într-un moment în care mai multe state europene adoptă politici mai stricte privind migrația.

Declarațiile au fost publicate marți seara într-un editorial comun în The Guardian, pe fondul unor schimbări majore la nivelul regulilor de azil din Uniunea Europeană.

Cei doi lideri au afirmat că actualul sistem este depășit de realitățile migrației globale. În editorialul din The Guardian, Frederiksen și Starmer au declarat:

„Cadrul actual privind azilul a fost creat pentru o altă eră. Într-o lume cu mobilitate masivă, răspunsurile de ieri nu funcționează. Îi vom proteja întotdeauna pe cei care fug de război și teroare - dar lumea s-a schimbat, iar sistemele de azil trebuie să se schimbe odată cu ea”.

În continuare, aceștia au subliniat complexitatea actualelor mișcări de populație:

„Astăzi, milioane de oameni sunt în mișcare nu doar pentru că viața lor este în pericol, ci și pentru că își doresc un viitor mai bun. Dacă nu ținem cont de acest lucru, nu vom satisface nevoile refugiaților autentici și ale comunităților cărora prea mult timp li s-a cerut să absoarbă schimbări rapide”.

Apelul celor doi lideri survine după ce Uniunea Europeană a adoptat luni un set de reguli revizuite privind migrația, în cadrul cărora abordarea Danemarcei în materie de azil a devenit un model aplicat la nivelul blocului comunitar.

Noile politici aprobate de miniștrii europeni ai justiției și afacerilor interne prevăd posibilitatea deportării solicitanților de azil respinși, stabilirea unor centre externe de procesare și crearea unor hub-uri de returnare în afara teritoriului UE.

Regatul Unit a modificat la rândul său sistemul de azil luna trecută, într-o direcție similară.

Aproximativ 40 dintre cei 46 de membri ai Consiliului Europei sunt așteptați să participe miercuri la o reuniune dedicată migrației, organizată la Strasbourg.

Discuțiile vor aborda modul în care CEDO este percepută în contextul politicilor de returnare și al presiunilor migratorii.

Consiliul Europei încearcă să contracareze ideea că CEDO ar împiedica implementarea unor acțiuni privind gestionarea migrației.

În luna mai, nouă state au semnat o scrisoare prin care solicitau reinterpretarea Convenției, intrată în vigoare în 1953, astfel încât expulzarea mai rapidă a migranților care comit infracțiuni să devină posibilă.

Într-o declarație pentru Politico, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a afirmat:

„Aceasta este șansa noastră de a aduce această discuție acolo unde îi este locul — în cadrul Consiliului Europei — și de a trasa o cale de urmat.”

Apelul comun al liderilor danez și britanic se înscrie într-un context politic marcat de dificultățile partidelor tradiționale europene în a gestiona ascensiunea formațiunilor anti-migrație.

Dezbaterea privind reformarea cadrului juridic european din domeniul drepturilor omului și adaptarea sistemelor de azil reprezintă o temă centrală în discuțiile actuale despre migrație pe continent.