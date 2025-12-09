Monden

Rodica Stănoiu era căsătorită cu „iubitul tinerel” de 5 ani. Avocata Alice Drăgan a spus tot

Rodica Stănoiu. Sursa foto Captură video

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, care a murit pe 3 decembrie 2025, a devenit subiectul unor dezvăluiri despre o legătură controversată cu un bărbat mai tânăr decât ea cu 50 de ani. Afirmațiile despre „iubitul tinerel” au fost demontate de avocata Alice Drăghici, prietenă apropiată a Rodicăi Stănoiu.

Rodica Stănoiu a fost ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase  și o personalitate în mediul juridic românesc și international. Controversată când era în viață, controversată și după moarte. Era căsătorită cu un remarcabil judecător care a activat la CEDO, dar care a murit în anul 2017. Nu au avut copii și nici altfel de rude, din câte se știe.

După moartea soțului, Rodica Stănoiu a traversat o perioadă extrem de grea, iar singurătatea o apăsa, mai ales că se apropia de vârsta de 80 de ani. De aici, intervine povestea spusă de avocata Alice Drăghici, aseară, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Avocata Alice Drăghici știe tot despre Rodica Stănoiu

Avocata a spus că era foarte bună prietenă cu Rodica Stănoiu de foarte mulți ani, o vizita acasă, vorbeau la telefon și, în general, își împărtășeau toate lucrurile importante. Știe foarte bine relația Rodicăi Stănoiu cu tânărul bărbat și a afirmat că e siderată de ceea ce s-a spus despre acest subiect.

Alice Drăghici a respins categoric că „iubitul tinerel” ar fi izolat-o pe Rodica Stănoiu de lume, i-ar fi luat telefonul, bijuteriile, ceasurile și casa din Pipera.

Relația, deși considerată controversată din cauza diferenței de vârstă, era una vizibilă căci Rodica Stănoiu nu și-a ascuns partenerul la evenimente publice. A mers mereu însoțită de el, așa cum a fost văzută și la înmormântarea lui Ion Iliescu.

Recent, o femeie care s-a declarat „o apropiată” a Rodicăi Stănoiu a făcut o declarație terifiantă la România Tv. Nu trecuse mult de la înmormântarea din 5 decembrie, un alt moment comentat în media din cauza prezenței tânărului bărbat care se ocupase de toată ceremonia.

Ăsta e un mafiot. I-a luat tot. E un mafiot. A luat toate mașinile, casele. Nu mai avea nimeni acces acolo, nici la telefon nu mai răspundea pentru că telefonul era tot la ei. Îi era frică de ei.”, a spus apropiata Rodicăi Stănoiu.

Alice Drăghici a catalogat drept minciuni tot ce s-a spus despre viața și moartea Rodicăi Stănoiu. Prietena ei a murit acasă, de infarct, nu poate fi nicio suspiciune de crimă.

„Iubitul tinerel” se numește Marius Catană, are 33 de ani, și s-a căsătorit cu Rodica Stănoiu în urmă cu 5 ani. Este jurist de meserie și moștenitor legal al soției care a decedat la vârsta de 86 de ani, a povestit Alice Drăghici.

