Rodica Stănoiu era căsătorită cu „iubitul tinerel” de 5 ani. Avocata Alice Drăgan a spus tot

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, care a murit pe 3 decembrie 2025, a devenit subiectul unor dezvăluiri despre o legătură controversată cu un bărbat mai tânăr decât ea cu 50 de ani. Afirmațiile despre „iubitul tinerel” au fost demontate de avocata Alice Drăghici, prietenă apropiată a Rodicăi Stănoiu.

Rodica Stănoiu a fost ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase și o personalitate în mediul juridic românesc și international. Controversată când era în viață, controversată și după moarte. Era căsătorită cu un remarcabil judecător care a activat la CEDO, dar care a murit în anul 2017. Nu au avut copii și nici altfel de rude, din câte se știe.

După moartea soțului, Rodica Stănoiu a traversat o perioadă extrem de grea, iar singurătatea o apăsa, mai ales că se apropia de vârsta de 80 de ani. De aici, intervine povestea spusă de avocata Alice Drăghici, aseară, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

Avocata a spus că era foarte bună prietenă cu Rodica Stănoiu de foarte mulți ani, o vizita acasă, vorbeau la telefon și, în general, își împărtășeau toate lucrurile importante. Știe foarte bine relația Rodicăi Stănoiu cu tânărul bărbat și a afirmat că e siderată de ceea ce s-a spus despre acest subiect.

Alice Drăghici a respins categoric că „iubitul tinerel” ar fi izolat-o pe Rodica Stănoiu de lume, i-ar fi luat telefonul, bijuteriile, ceasurile și casa din Pipera.

Relația, deși considerată controversată din cauza diferenței de vârstă, era una vizibilă căci Rodica Stănoiu nu și-a ascuns partenerul la evenimente publice. A mers mereu însoțită de el, așa cum a fost văzută și la înmormântarea lui Ion Iliescu.

„Mafiotul” de la înmormântare

Recent, o femeie care s-a declarat „o apropiată” a Rodicăi Stănoiu a făcut o declarație terifiantă la România Tv. Nu trecuse mult de la înmormântarea din 5 decembrie, un alt moment comentat în media din cauza prezenței tânărului bărbat care se ocupase de toată ceremonia.

„Ăsta e un mafiot. I-a luat tot. E un mafiot. A luat toate mașinile, casele. Nu mai avea nimeni acces acolo, nici la telefon nu mai răspundea pentru că telefonul era tot la ei. Îi era frică de ei.”, a spus apropiata Rodicăi Stănoiu.

Rodica Stănoiu era căsătorită de 5 ani

Alice Drăghici a catalogat drept minciuni tot ce s-a spus despre viața și moartea Rodicăi Stănoiu. Prietena ei a murit acasă, de infarct, nu poate fi nicio suspiciune de crimă.

„Iubitul tinerel” se numește Marius Catană, are 33 de ani, și s-a căsătorit cu Rodica Stănoiu în urmă cu 5 ani. Este jurist de meserie și moștenitor legal al soției care a decedat la vârsta de 86 de ani, a povestit Alice Drăghici.