Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit pe ascuns

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret la Primăria Voluntari din județul Ilfov, potrivit Click. Cei doi au ajuns discret la starea civilă doar cu familia și apropiații.

La ceremonie, Victor Cornea a purtat un costum negru elegant, completat de o cămașă albă, în timp ce Andreea Bălan a ales o rochie albă, cu umerii goi, într-o apariție sofisticată, potrivită momentului. Alături de artistă s-au aflat și domnișoarele de onoare, îmbrăcate în rochii roz, care au însoțit-o pe tot parcursul evenimentului.

Până la acest moment, nici Andreea Bălan, nici Victor Cornea nu au făcut declarații oficiale despre cununia civilă surprinsă de presă.

La eveniment a fost prezentă mama artistei, care i-a fost alături în această zi importantă. În schimb, tatăl Andreei Bălan a lipsit de la cununie, deși în ultima perioadă existaseră semne publice de apropiere între cei doi.

Artista a atras atenția și prin apariția sa: a sosit încălțată cu cizme, însă pentru ceremonia oficială a schimbat ținuta, alegând pantofi eleganți.

După cununia civilă discretă, urmează și ceremonia religioasă, programată pentru data de 10 mai. Evenimentul se anunță unul amplu, iar Andreea Bălan a declarat anterior că va purta mai multe rochii pe parcursul zilei, estimând chiar trei schimbări de ținută.

Relația dintre artistă și sportiv a început în mediul online, potrivit declarațiilor Andreei Bălan. Cei doi ar fi intrat inițial în contact printr-un mesaj pe rețelele sociale, iar prima întâlnire în realitate a consolidat rapid legătura dintre ei.

Artista a povestit că încă de la început a simțit o conexiune puternică și că discuțiile lor au durat ore întregi. Ulterior, relația s-a dezvoltat natural și rapid, devenind una stabilă și publică în vara anului 2023. Andreea Bălan a descris relația ca fiind una neobișnuit de liniștită, afirmând că nu a mai trăit până acum o legătură atât de echilibrată.

Înainte de relația cu Victor Cornea, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea. Căsătoria lor, începută în 2019, s-a încheiat prin divorț în 2020, după un proces intens mediatizat.

Separarea a fost marcată de dispute publice și discuții legate de custodia celor două fiice ale lor. Ulterior, artista a declarat că a trecut printr-o perioadă dificilă, dar că a reușit să își refacă echilibrul personal. Victor Cornea este jucător profesionist de tenis și tatăl unui copil dintr-o relație anterioară.