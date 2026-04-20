Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit pe ascuns
- Emma Cristescu
- 20 aprilie 2026, 19:18
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret la Primăria Voluntari din județul Ilfov, potrivit Click. Cei doi au ajuns discret la starea civilă doar cu familia și apropiații.
Andreea Bălan s-a căsătorit cu Victor Cornea în secret
La ceremonie, Victor Cornea a purtat un costum negru elegant, completat de o cămașă albă, în timp ce Andreea Bălan a ales o rochie albă, cu umerii goi, într-o apariție sofisticată, potrivită momentului. Alături de artistă s-au aflat și domnișoarele de onoare, îmbrăcate în rochii roz, care au însoțit-o pe tot parcursul evenimentului.
Până la acest moment, nici Andreea Bălan, nici Victor Cornea nu au făcut declarații oficiale despre cununia civilă surprinsă de presă.
La eveniment a fost prezentă mama artistei, care i-a fost alături în această zi importantă. În schimb, tatăl Andreei Bălan a lipsit de la cununie, deși în ultima perioadă existaseră semne publice de apropiere între cei doi.
Artista a atras atenția și prin apariția sa: a sosit încălțată cu cizme, însă pentru ceremonia oficială a schimbat ținuta, alegând pantofi eleganți.
Când va avea loc cununia religioasă
După cununia civilă discretă, urmează și ceremonia religioasă, programată pentru data de 10 mai. Evenimentul se anunță unul amplu, iar Andreea Bălan a declarat anterior că va purta mai multe rochii pe parcursul zilei, estimând chiar trei schimbări de ținută.
Relația dintre artistă și sportiv a început în mediul online, potrivit declarațiilor Andreei Bălan. Cei doi ar fi intrat inițial în contact printr-un mesaj pe rețelele sociale, iar prima întâlnire în realitate a consolidat rapid legătura dintre ei.
Cum s-au cunoscut Andreea Bălan și Victor Cornea
Artista a povestit că încă de la început a simțit o conexiune puternică și că discuțiile lor au durat ore întregi. Ulterior, relația s-a dezvoltat natural și rapid, devenind una stabilă și publică în vara anului 2023. Andreea Bălan a descris relația ca fiind una neobișnuit de liniștită, afirmând că nu a mai trăit până acum o legătură atât de echilibrată.
Înainte de relația cu Victor Cornea, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea. Căsătoria lor, începută în 2019, s-a încheiat prin divorț în 2020, după un proces intens mediatizat.
Separarea a fost marcată de dispute publice și discuții legate de custodia celor două fiice ale lor. Ulterior, artista a declarat că a trecut printr-o perioadă dificilă, dar că a reușit să își refacă echilibrul personal. Victor Cornea este jucător profesionist de tenis și tatăl unui copil dintr-o relație anterioară.
