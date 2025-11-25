Andreea Bălan se căsătorește cu Victor Cornea. Când și unde va avea loc nunta

Andreea Bălan și Victor Cornea au ales ziua în care vor deveni soț și soție. Invitați în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, cei doi au anunțat că data nunții este deja stabilită. „În premieră dezvăluim că o să fie pe 10 mai anul viitor”, a spus Victor Cornea.

Relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea durează de aproape doi ani, timp în care cei doi au construit un cuplu stabil și echilibrat. Artista, care a trecut anterior prin momente dificile în plan sentimental, a declarat în repetate rânduri că alături de tenismen a găsit liniștea și sprijinul pe care le căuta.

În trecut, a fost căsătorită cu tatăl fiicelor sale, actorul George Burcea, iar mai târziu a avut o relație cu Tiberiu Argint, despre care spunea că era „extrem de narcisist”. Toate acestea au rămas însă în urmă.

Invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, cântăreața a anunțat că data nunții este deja stabilită. Cununia religioasă va avea loc pe 10 mai 2026, într-o zi de duminică. Cei doi abia așteaptă momentul, iar Andreea a precizat că va prelua numele iubitului ei după ceremonie.

Perfecționistă din fire, Andreea Bălan spune că a devenit mai relaxată în privința organizărilor mari și că nu mai simte nevoia să controleze fiecare detaliu. Fosta jurată de la Te cunosc de undeva! a confirmat că evenimentul va avea loc în România și că va apela la specialiști pentru a pune la punct întreaga nuntă.

„Facem în România, cu prietenii, cu părinții. M-am relaxat între timp, nu mai sunt chiar așa de tipicară și îmi place să apelez la oameni, deleg oameni, chiar și în viața de zi cu zi, echipa mea s-a mărit. Și în acest subiect voi delega oameni, voi găsi un wedding planner. Am încredere”, a explicat artista.

În prezent, se simte împlinită alături de Victor Cornea, iar pregătirile pentru nuntă sunt gestionate cu calm și entuziasm.

Artista a confirmat și schimbarea numelui în acte, precizând că numele de scenă va rămâne neschimbat.

„Păstrez și numele de Bălan ca nume de scenă, dar în buletin și în acte voi purta numele Cornea. Este foarte frumos, îl respect mult și mă mândresc cu numele lui. În plus, numele lui este cunoscut internațional. Când joacă, apare steagul României și numele lui este mai cunoscut decât al meu. (…) Exact. Doamna Cornea. Îmi doresc asta”, a declarat ea în emisiunea lui Măruță.

Chiar dacă între ei există o diferență de vârstă de 9 ani, artista povestește că relația lor se bazează pe o conexiune aparte, matură și profundă.

Pentru cântăreață, acesta va fi cel de-al doilea mariaj. Prima cununie religioasă a avut loc pe 15 septembrie 2019, când s-a căsătorit cu George Burcea, în aceeași zi în care au botezat-o pe fiica lor cea mare. După divorțul din 2022, cele două fetițe ale lor, Clara Maria și Ella Maya, au rămas în grija artistei.