Monden

Kimaro Entertainment prezintă: ANDREEA BĂLAN – FERICIRE. 1 Martie 2026, Sala Palatului, ora 19:00. Primăvara începe cu... Fericire!

  • Maria Dima
  • 5 noiembrie 2025, 17:00
Comentează știrea
Kimaro Entertainment prezintă: ANDREEA BĂLAN – FERICIRE. 1 Martie 2026, Sala Palatului, ora 19:00. Primăvara începe cu... Fericire!

Pe 1 martie, de Mărțișor, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, Andreea Bălan, te invită într-o călătorie a inimii și a emoțiilor la Sala Palatului, într-un show unic, spectaculos și plin de magie!

Sub semnătura inconfundabilă a unei artiste care a redefinit show-ul pop din România, „Fericire” este mai mult decât un concert – este o celebrare a vieții, a iubirii și a libertății de a fi TU, exact așa cum simți.

„Fericirea este cea mai frumoasă emoție și merită sărbătorită! Pe 1 martie, vino să trăiești alături de mine un spectacol deosebit, colorat, plin de dans, emoție și visare. Vom cânta împreună piesele care ți-au marcat copilăria, melodiile primei iubiri și hiturile care au adus vindecare și putere.” – spune Andreea Bălan.

Andreea Bălan

Andreea Bălan

 Va fi un spectacol complet, cu costume spectaculoase, coregrafii electrizante, proiecții video impresionante și o echipă artistică excepțională – Andreea Bălan promite să transforme scena Sălii Palatului într-un univers al fericirii pure, caracterizat de următoarea mantră -  Trăiește! Iubește! Visează!

Platformă unică pentru români. Vor putea consulta într-un singur loc toate serviciile publice disponibile
Platformă unică pentru români. Vor putea consulta într-un singur loc toate serviciile publice disponibile
Spionul cu parfum de trandafiri. Românca Elizaveta, femeia care a vândut secrete pentru Moscova
Spionul cu parfum de trandafiri. Românca Elizaveta, femeia care a vândut secrete pentru Moscova

Pe 1 martie, Andreea Bălan te invită să fii parte dintr-un spectacol care îți va atinge sufletul și te va face să pleci acasă cu zâmbetul pe buze și inima plină.

Biletele sunt disponibile pe bilete.kimaro.ro și pe get-in.ro.

Nu rata cel mai emoționant concert al începutului de primăvară!

Vino să te încarci de FERICIRE!

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:20 - Primarul PSD din Livezile, în imagini controversate în care apare agresând o angajată. Edilul susține că imaginile su...
17:20 - Tichete sociale pentru mamele din categorii vulnerabile. Ce valoare au și cum vor pute fi folosite
17:12 - Jennifer Anniston și-a oficializat relația. Cine e bărbatul care a cucerit-o
17:04 - Platformă unică pentru români. Vor putea consulta într-un singur loc toate serviciile publice disponibile
17:00 - Kimaro Entertainment prezintă: ANDREEA BĂLAN – FERICIRE. 1 Martie 2026, Sala Palatului, ora 19:00. Primăvara începe c...
16:57 - Forumul Civic a respins declarațiile lui Izsak Balazs: Constituția României nu are nevoie de reinterpretări

HAI România!

Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Un comunist, primar la New York. Hai LIVE cu Turcescu
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
Moartea doctoriţei din Buzău şi o altă variantă decât cea oficială
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO
România, între ciocanul rusesc și nicovala NATO

Proiecte speciale