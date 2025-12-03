Adrian Năstase și-a ales favoritul la Primăria Capitalei pentru că are diplomă universitară

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat public că îl va vota pe Daniel Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei. Năstase invocă experiența administrativă a actualului primar al Sectorului 4 și afirmă ironic că acesta „chiar are diplomă universitară”.

Fostul premier social-democrat Adrian Năstase a anunțat cu câteva zile înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei că îl va vota pe Daniel Băluță. Declarația sa a fost făcută pe blogul personal, unde a explicat motivele care au stat la baza opțiunii electorale.

Năstase a afirmat că, în opinia sa, actualul primar al Sectorului 4 reprezintă varianta pe care o susține pentru funcția de primar general și că această alegere este legată atât de experiența administrativă, cât și de alte criterii pe care le consideră importante.

În mesajul publicat, Adrian Năstase a subliniat că primul motiv pentru care îl va vota pe Daniel Băluță este experiența dovedită a acestuia în administrația locală. El a menționat investițiile realizate la nivelul Sectorului 4 și schimbările pe care le consideră vizibile în infrastructura zonei.

„Sunt mai mulți candidați care, evident, nu au nicio șansă să câștige și sunt câțiva care, aparent, sunt într-o relativă egalitate. Este ceea ce arată sondajele, fiecare influențat, probabil, și de finanțatori. În ceea ce mă privește, eu voi vota cu Daniel Băluță. Din mai multe motive. În primul rând, mi se pare un administrator public cu o experiență dovedită la Sectorul 4. În al doilea rând, chiar are o diplomă universitară”, a spus Adrian Năstase.

Prin această formulare, fostul premier a făcut o referire ironică la discuțiile recente din spațiul public privind studiile unor candidați.

În aceeași intervenție, Adrian Năstase afirmă că rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei poate influența echilibrul politic general. El face trimitere la faptul că președintele, premierul și o parte dintre miniștri aparțin dreptei politice, motiv pentru care consideră că un primar de stânga ar crea un balans instituțional.

„În condițiile în care președintele, premierul și miniștrii importanți reprezintă dreapta politică, victoria unui candidat de stânga la conducerea Capitalei ar mai echilibra lucrurile!”, notează Năstase.

Fostul premier face și o trecere în revistă a temelor promovate de Daniel Băluță în campania pentru Primăria Capitalei. El menționează afirmațiile acestuia despre necesitatea unei administrații orientate spre cetățean și despre dezvoltarea infrastructurii urbane.

„Băluță vorbește despre un București în care «oamenii trebuie puși înaintea politicii» și despre transformarea orașului într-un spațiu accesibil, modern și bine gestionat”, scrie Adrian Năstase pe blogul său.

El menționează că Băluță își propune măsuri privind combaterea excluziunii sociale, sprijinirea familiilor, dezvoltarea infrastructurii și valorificarea zonelor urbane care nu sunt utilizate eficient.

Lupta pentru Primăria Capitalei este descrisă ca fiind una strânsă. Conform celui mai recent sondaj realizat de Sociopol, Daniel Băluță, candidatul PSD, se află pe primul loc cu 27%.

Sondajul îl plasează pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, pe poziția a doua, cu 25%, iar pe Anca Alexandrescu, susținută de AUR, pe poziția a treia, cu 20%. Cele trei poziții sunt apropiate, iar diferențele mici dintre candidați indică o competiție deschisă.