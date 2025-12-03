Planurile lui Daniel Băluță pentru dezvoltarea Capitalei: Orașul trebuie să se extindă

Într-o nouă ediție a podcastului „Hai LIVE cu Turcescu”, candidatul Daniel Băluță a discutat alături de Dan Andronic și Robert Turcescu despre problemele Bucureștiului: dezvoltarea imobiliară, riscul seismic, infrastructura critică și traficul. Dialogul a venit cu exemple concrete, cifre și decizii pe care Băluță spune că le-ar pune în aplicare dacă ar deveni primar al Capitalei.

Dan Andronic a ridicat una dintre cele mai presante teme: modul în care Bucureștiul se dezvoltă spre periferie în loc să crească pe verticală.

„Cum vezi dezvoltarea imobiliară în București? [...] Toată lumea se ferește de dezvoltarea pe înălțime. Pentru că e mai simplu să ridici zgârie-nori în centrul Bucureștiului decât să faci blocuri la capătul orașului și să cari oameni o oră și jumătate la serviciu.”

Daniel Băluță a nuanțat perspectiva și a explicat că situația nu poate fi privită simplist.

„Centrul Bucureștiului, în mod evident, trebuie refăcut, mai ales partea istorică trebuie să aibă valențele corespunzătoare. Astăzi orașul este extrem de înghesuit, iar infrastructura este gândită pentru sub un milion de oameni. Orașul trebuie să se extindă”.

Pentru Daniel Băluță, extinderea spre Ilfov este inevitabilă, dar necesită reguli urbanistice comune: „Urbanismul Bucureștiului cu urbanismul de acolo trebuie să fie integrat.”

În ceea ce privește construcțiile înalte, Daniel Băluță a precizat clar poziția sa: „Zonele înalte de zgârie-nori trebuie poziționate pe o infrastructură corespunzătoare. [...] În centrul orașului, străzile sunt extrem de înguste.”

Andronic l-a întrebat direct: „Deci vei da autorizații pentru așa ceva?”

Răspunsul lui candidatului din partea PSD a fost tranșant: „Da. Dar nu în centrul orașului”. Candidatul PSD a mai explicat că dezvoltarea pe înălțime este posibilă în zone deja adaptate, precum nordul Capitalei, unde există numeroase clădiri de birouri.

Discuția a ajuns rapid la unul dintre cele mai grave subiecte: vulnerabilitatea seismică a Bucureștiului.

Dan Andronic a amintit un studiu al Băncii Mondiale: „La un cutremur ca cel din ’77, în jur de o mie de clădiri vor fi afectate, dintre care opt spitale se prăbușesc.” El a subliniat gravitatea situației: „Când pică spitalele, s-a terminat cu șmecheria. În momentul ăla este carnagiu.”

Daniel Băluță confirmă că știe problema și că a lucrat deja în direcția consolidării:

„Am construit un spital, lucrez la unul și la cel de pneumologie, Marius Nasta. Am făcut o unitate de pompieri, acum m-am apucat de încă una. Mai trebuie cel puțin 10 unități de pompieri în oraș.”

El insistă că distribuția acestora este vitală în caz de dezastre: „Dacă se blochează drumurile și nu sunt suficient dispersate unități de salvare, nu poți interveni.”

Problema expertizărilor seismice a fost discutată deschis. Candidatul PSD laPrimăria Capitalei a oferit detalii despre programul său: :

„Programul pe care îl am constă în inventarierea, în primul rând, a clădirilor aflate în liste ISMUC. Prima dată expertizare, pentru că nu există așa ceva”, a mai spus Daniel Băluță în cadrul podcastului

Robert Turcescu a intervenit spunând că: „Mai bine faci expertizarea celor care nu sunt cu risc, decât a celor care sunt.”

Daniel Băluță a detaliat însă situația alarmantă: „Nu există o bază de date cu studii corecte. De aceea s-a permis o evaluare ochiometrică. Atât de proastă este situația astăzi.”

Un moment personal a arătat cât de serioasă este problema:

„Nu mi-am imaginat niciodată că propriul meu copil a fost la grădiniță într-o clădire cu risc seismic. Am aflat în calitate de primar și am rămas șocat”.

Întrebat dacă a făcut evaluări în Sectorul 4, Daniel Băluță a precizat:

„Pentru toate clădirile publice am făcut studiile. Astăzi am în lucru 30 de șantiere la școli, licee, grădinițe și creșe. Aproape 400 de milioane de euro investiți, 90% bani europeni”.

A oferit și exemple concrete:

„Grădinița despre care vorbeam am dat-o jos. La fel și alte clădiri școlare. A fost mai ieftin să construim de la zero decât să consolidăm”.

În final, discuția a ajuns la traficul care sufocă Bucureștiul. Robert Turcescu a spus: „Cea mai mare problemă pe care o reclamă toți bucureștenii este traficul. Ne mâncăm viețile în trafic.”

Iar Dan Andronic a observat: „Ai două momente de aglomerație, dar în rest nu e nimeni pe stradă”. Turcescu a pus presiune pentru un angajament ferm: „Dă-le o promisiune oamenilor. Un termen.”

Daniel Băluță a răspuns metodic:

„Ca la orice, am o abordare medicală. Orice boală are cauze. Împărțim soluțiile în termen scurt și termen mediu.”

Pe termen scurt, spune el, două măsuri sunt esențiale:

„Trebuie eliberată banda întâi de pe toate bulevardele.” „Voi angaja cel puțin 500 de polițiști pentru fluidizarea traficului.”

Pe termen mediu, promite sincronizarea semafoarelor și reorganizarea circulației în zonele critice.

