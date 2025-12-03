Politica

Nicușor Dan, nou semnal de alarmă despre corupția din România. Există o lipsă de responsabilitate

Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Președintele Nicușor Dan a vorbit din nou despre corupția existentă la nivelul instituțiilor din România. Întrebat despre acuzațiile ce-l vizează pe Daniel Băluță, candidat la primăria generală a Capitalei, liderul de la Cotroceni a evitat să comenteze punctual. Dar, a spus că la nivel instituțional sunt mari probleme. Iar instituțiile abilitate nu-și fac treaba.

Nicușor Dan a evitat să vorbească punctual despre acuzațiile îndreptate împotriva lui Daniel Băluță

„Suntem în campanie electorală şi nu vreau să mă refer nominal la ceva, dar, ca fenomen general, avem corupţie la multe niveluri. Este o corupţie la autorităţi, care fie emit, fie ar trebui să verifice diferite fapte, acte şi nu o fac. Există o corupţie la instituţiile de control, care ar trebui să verifice ce fac alte instituţii care dau acte, nu o fac. Şi există o lipsă de responsabilitate împotriva corupţiei la nivelul Ministerului Public”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Ce spunea în discursul de Ziua Națională

„România este o țară coruptă, și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția, și mai au dreptate când sunt revoltați de faptul că oameni corupți vin și le dau lecții de moralitate la televizor. Totuși, suntem mai puțin corupți decât acum 20 de ani”, spunea președintele țării, într-un discurs pe care l-a rostit de 1 Decembrie.

Liderul de la Cotroceni a mai afirmat că fenomenul corupției a stopat dezvoltarea țării: „Puteam să fim mult mai departe și să trăim mult mai bine față de cum trăim azi”. Totodată, președintele a afirmat că „în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român”.

„Asta o să ne provoace mari probleme în viitor”

„Avem multe zone de excelență în educație, dar, în ansamblu, sistemul de învățământ este slab spre foarte slab. Și asta o să ne provoace mari probleme în viitor”, mai spunea Nicușor Dan de Ziua Națională a României.

 

