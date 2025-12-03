Drama ascunsă a lui Artan. Tragedia care i-a marcat existența
- Iulia Moise
- 3 decembrie 2025, 12:37
Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă Artan, fost solist al formațiilor Partizan și Timpuri Noi, a trăit momente marcante atât în cariera sa, cât și în viața personală. Deși ieri a fost anunțată dispariția sa la numai 64 de ani, viața sa a fost definită de pasiunea pentru muzică și de momentele dificile prin care a trecut.
Drama din 2018: pierderea părinților
Pe 20 septembrie 2018, Artan a fost lovit de o tragedie care i-a schimbat complet viața. Părinții săi au murit la doar câteva ore distanță unul de celălalt, chiar înainte de a-și sărbători zilele de naștere.
Deși nu a făcut publică cauza exactă a deceselor, la acea vreme s-a zvonit că ar fi fost vorba despre infarct. Această pierdere profundă a rămas un episod dureros, ascuns în spatele zâmbetelor și pieselor artistului, despre care puțini au știut.
Viața dedicată muzicii
De meserie inginer, Artan a ales să urmeze muzica, transformând pasiunea sa într-o carieră remarcabilă.
A fost cunoscut pentru hiturile „Fata mea (este model)”, „Am cu ce”, „Banii”, „Dușmănia” și „Păpușa masculină”.
Cariera sa l-a făcut cunoscut pe scena muzicală românească și a influențat generații de artiști, în special prin activitatea sa cu formațiile Partizan și Timpuri Noi.
Provocările și momentele de cotitură
De-a lungul vieții, Artan a trecut prin numeroase provocări. Pierderea părinților a fost unul dintre cele mai dificile momente, dar artistul și-a continuat activitatea muzicală, reușind să rămână prezent în atenția fanilor.
Ultimele imagini cu el arătau un artist la vârsta maturității, implicat în muzică și dedicat artei sale.
Contextul dispariției lui Artan
Deși viața sa a fost marcată de momente grele, ieri fanii au fost informați că Artan a încetat din viață la 64 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral acasă.
Soția sa a sunat imediat la 112, iar medicii l-au transportat la Spitalul Pantelimon, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
În ciuda pierderilor personale și a provocărilor din viața sa, Artan a lăsat în urmă o moștenire muzicală apreciată.
Publicul își amintește de piesele sale și de contribuția sa la muzica românească, dar și de povestea personală care a modelat omul din spatele artistului.
