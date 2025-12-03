Monden

Drama ascunsă a lui Artan. Tragedia care i-a marcat existența

Artanu. Sursa foto Facebook
Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă Artan, fost solist al formațiilor Partizan și Timpuri Noi, a trăit momente marcante atât în cariera sa, cât și în viața personală. Deși ieri a fost anunțată dispariția sa la numai 64 de ani, viața sa a fost definită de pasiunea pentru muzică și de momentele dificile prin care a trecut.

Drama din 2018: pierderea părinților

Pe 20 septembrie 2018, Artan a fost lovit de o tragedie care i-a schimbat complet viața. Părinții săi au murit la doar câteva ore distanță unul de celălalt, chiar înainte de a-și sărbători zilele de naștere.

Deși nu a făcut publică cauza exactă a deceselor, la acea vreme s-a zvonit că ar fi fost vorba despre infarct. Această pierdere profundă a rămas un episod dureros, ascuns în spatele zâmbetelor și pieselor artistului, despre care puțini au știut.

Viața dedicată muzicii

De meserie inginer, Artan a ales să urmeze muzica, transformând pasiunea sa într-o carieră remarcabilă.

A fost cunoscut pentru hiturile „Fata mea (este model)”, „Am cu ce”, „Banii”, „Dușmănia” și „Păpușa masculină”.

Cariera sa l-a făcut cunoscut pe scena muzicală românească și a influențat generații de artiști, în special prin activitatea sa cu formațiile Partizan și Timpuri Noi.

Provocările și momentele de cotitură

De-a lungul vieții, Artan a trecut prin numeroase provocări. Pierderea părinților a fost unul dintre cele mai dificile momente, dar artistul și-a continuat activitatea muzicală, reușind să rămână prezent în atenția fanilor.

Artan, concert 1 iunie 2025

Artan, concert 1 iunie 2025 / sursa foto: Facebook

Ultimele imagini cu el arătau un artist la vârsta maturității, implicat în muzică și dedicat artei sale.

Contextul dispariției lui Artan

Deși viața sa a fost marcată de momente grele, ieri fanii au fost informați că Artan a încetat din viață la 64 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral acasă.

Soția sa a sunat imediat la 112, iar medicii l-au transportat la Spitalul Pantelimon, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

În ciuda pierderilor personale și a provocărilor din viața sa, Artan a lăsat în urmă o moștenire muzicală apreciată.

Publicul își amintește de piesele sale și de contribuția sa la muzica românească, dar și de povestea personală care a modelat omul din spatele artistului.

3
