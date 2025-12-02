Sport Breaking news

Tragedie în sportul românesc. A murit o fostă handbalistă, la doar 39 de ani. Cunoscută și pentru participarea la Exatlon

Tragedie în sportul românesc. A murit o fostă handbalistă, la doar 39 de ani. Cunoscută și pentru participarea la ExatlonSursa foto: Arhiva Evz
Fosta handbalistă Roxana Moise a decedat la vârsta de 39 de ani și a lăsat în urmă trei copii. Din câte se pare, fosta sportivă se confrunta de mai multă vreme cu probleme de sănătate.

A murit fosta handbalistă, Roxana Moise, 39 de ani, mamă a trei copii

Roxana Moise devenise cunoscută și după ce participase la emisiunea Exatlon România, difuzată de Kanal D. „Cu durere în suflet anunțăm trecerea neașteptată a Roxanei Moise, fostă handbalistă de performanță, instructor de Kangoo Jumps și fostă razboinică Exatlon. La doar 39 de ani, a lăsat în urmă trei copii și o comunitate întreagă care o iubea”, conform unei postări publicate pe pagina de Facebook Vocea Vâlcii.

Mesaje de condoleanțe după aflarea tristei vești

„Dumnezeu s-o odihnească în pace! Condoleante și multă putere familiei să poată trece prin această pierdere cumplită!”

„Nu am cuvinte.... Dumnezeu sa te odihneasca in pace si sa aiba grija de ingerasii tai mici... 🥲”

„Condoleanțe familie! Dumnezeu să o odihnească în pace!”

Dumnezeu să te odihnească în pace Roxi!😭😭 Ai fost un om atât de bun! Condoleanțe familiei!

Dumnezeu să o ia sub aripa Sa! Odihnă veșnică și multă putere familiei în aceste momente dramatice!”, au fost câteva dintre mesajele de condoleanțe transmise pe rețeaua socială, după aflarea tragicei vești.

După ce s-a retras din handbal a devenit instructoare de fitness și și-a deschis o sală în Râmnicu Vâlcea

Roxana Moise a jucat handbalul și a făcut parte din lotul formației Oltchim Râmnicu Vâlcea. După ce s-a retras din sportul profesionist s-a îndreptat către fitness și a devenit instructoare de kangoo jumps. Ea a reușit să-și deschidă și o sală de profil, în orașul Râmnicu Vâlcea.

În anul 2018, fosta sportivă a participat la emisiunea „Exatlon”, difuzată de Kanal D. S-a remarcat în timp ce a făcutt parte din echipa Faimoșilor.

 

