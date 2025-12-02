Tragedie în sportul românesc. A murit o fostă handbalistă, la doar 39 de ani. Cunoscută și pentru participarea la Exatlon

Fosta handbalistă Roxana Moise a decedat la vârsta de 39 de ani și a lăsat în urmă trei copii. Din câte se pare, fosta sportivă se confrunta de mai multă vreme cu probleme de sănătate.

Roxana Moise devenise cunoscută și după ce participase la emisiunea Exatlon România, difuzată de Kanal D. „Cu durere în suflet anunțăm trecerea neașteptată a Roxanei Moise, fostă handbalistă de performanță, instructor de Kangoo Jumps și fostă razboinică Exatlon. La doar 39 de ani, a lăsat în urmă trei copii și o comunitate întreagă care o iubea”, conform unei postări publicate pe pagina de Facebook Vocea Vâlcii.

„Dumnezeu s-o odihnească în pace! Condoleante și multă putere familiei să poată trece prin această pierdere cumplită!”

Dumnezeu să o ia sub aripa Sa! Odihnă veșnică și multă putere familiei în aceste momente dramatice!”, au fost câteva dintre mesajele de condoleanțe transmise pe rețeaua socială, după aflarea tragicei vești.

Roxana Moise a jucat handbalul și a făcut parte din lotul formației Oltchim Râmnicu Vâlcea. După ce s-a retras din sportul profesionist s-a îndreptat către fitness și a devenit instructoare de kangoo jumps. Ea a reușit să-și deschidă și o sală de profil, în orașul Râmnicu Vâlcea.

În anul 2018, fosta sportivă a participat la emisiunea „Exatlon”, difuzată de Kanal D. S-a remarcat în timp ce a făcutt parte din echipa Faimoșilor.