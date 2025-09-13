Monden

Vocea României sau Iubire cu parfum de lavandă. La ce s-au uitat românii sămbătă seara

Comentează știrea
Vocea României sau Iubire cu parfum de lavandă. La ce s-au uitat românii sămbătă searaVocea României. Sursă foto: Pro TV
Din cuprinsul articolului

Sezonul 13 al emisiunii Vocea României, prezentată de Pavel Bartoș, a debutat vineri, 12 septembrie, pe primul loc în topul audiențelor. Potrivit paginademedia.ro, show-ul a fost cea mai urmărită producție a serii: „În fiecare minut, peste 1,1 milioane de români urmăreau programul”, arată datele oficiale. Vârful s-a înregistrat la ora 20:43, cu aproximativ 1,4 milioane de telespectatori.

Antena 1, competitorul direct

Producția Pro TV a avut competiție directă din partea Antenei 1, care a difuzat serialul Iubire cu parfum de lavandă, și a postului Kanal D, cu Minciuni de familie. Happy Channel a programat serialele Capcana iubirii și Dulceață amară, în timp ce DigiSport a transmis partida Universitatea Cluj – Rapid.

La nivel național, Pro TV a atras cu aproape 300.000 de persoane mai mult decât principalul rival, Antena 1. În medie, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit prima ediție a noului sezon, cifre similare cu debutul din 2024. DigiSport a urcat pe locul patru în top, beneficiind de interesul pentru meciul din Liga 1.

Vocea României preferata românilor din mediul urban

În orașe, Vocea României a dominat clar, cu o medie de 700.000 de urmăritori. Audiența a fost dublă față de Antena 1, aflată pe locul al doilea. Podiumul a fost completat de serialul turcesc de la Kanal D, urmat de meciul de pe DigiSport.

Câți simpatizanți are Georgescu printre generalii Armatei Române
Câți simpatizanți are Georgescu printre generalii Armatei Române
Tradiția lu Băsescu a fost încălcată de Nicușor Dan. Și Iohannis a respectat-o
Tradiția lu Băsescu a fost încălcată de Nicușor Dan. Și Iohannis a respectat-o

Pe publicul comercial (21–54 ABCD), show-ul Pro TV a obținut aproape 30% cotă de piață, ceea ce înseamnă că unul din trei telespectatori aflați la televizor a ales Vocea României. În cifre absolute, aproape 500.000 de persoane din această categorie au urmărit programul, comparativ cu 247.000 pe Antena 1.

Vocea României

Vocea României. Sursă foto: Pro TV

Momentele primei ediții

Startul de sezon a adus o serie de interpretări apreciate de juriu. Adrian Cârciova (Tony Baboon) a obținut patru scaune întoarse și a ales echipa Irinei Rimes. Smiley i-a convins pe Charlize Maalouf și Peter Donegan să se alăture echipei sale, în timp ce Tudor Chirilă a folosit un SuperBlock pentru a-l aduce pe Ștefan Burlacu în echipa sa.

Florentina Matei, care a reușit să întoarcă toate scaunele, a mers tot la Tudor Chirilă. Theo Rose și Horia Brenciu și-au completat echipele cu Denisa Cramba și Paul Ananie.

Audiențele detaliate

Național (20:30 – 23:40):

  • Pro TV – 1.108.000 (6,4 rtg, 19,2 share)
  • Antena 1 – 870.000
  • Kanal D – 580.000
  • DigiSport – 345.000
  • România TV – 300.000
  • Happy Channel – 230.000

Urban:

  • Pro TV – 700.000 (7,1 rtg, 22,5 share)
  • Antena 1 – 340.000
  • Kanal D – 293.000
  • DigiSport – 192.000
  • România TV – 160.000
  • Happy Channel – 150.000

Comercial 21–54 ABCD:

  • Pro TV – 483.000 (7,6 rtg, 28,4 share)
  • Antena 1 – 247.000
  • Kanal D – 128.000
  • DigiSport – 104.000
  • Antena Stars – 43.000
  • Realitatea Plus – 36.000

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:35 - Profesorii predau mai multe ore, dar salariile rămân neschimbate. Explicațiile ministrului Educației
16:26 - Parteneriat privat pentru Steaua. Planurile lui Gigi Becali, date peste cap
16:17 - Câți simpatizanți are Georgescu printre generalii Armatei Române
16:08 - Trump refuză apelul la unitate după moartea lui Charlie Kirk: Nu-mi pasă deloc
16:00 - Boris Becker, amenințat de români în închisoare: M-a marcat profund
15:52 - Ce bijuterii poartă Meghan Markle în With Love și cum să le recreezi acasă

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale