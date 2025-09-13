Vocea României sau Iubire cu parfum de lavandă. La ce s-au uitat românii sămbătă seara

Sezonul 13 al emisiunii Vocea României, prezentată de Pavel Bartoș, a debutat vineri, 12 septembrie, pe primul loc în topul audiențelor. Potrivit paginademedia.ro, show-ul a fost cea mai urmărită producție a serii: „În fiecare minut, peste 1,1 milioane de români urmăreau programul”, arată datele oficiale. Vârful s-a înregistrat la ora 20:43, cu aproximativ 1,4 milioane de telespectatori.

Producția Pro TV a avut competiție directă din partea Antenei 1, care a difuzat serialul Iubire cu parfum de lavandă, și a postului Kanal D, cu Minciuni de familie. Happy Channel a programat serialele Capcana iubirii și Dulceață amară, în timp ce DigiSport a transmis partida Universitatea Cluj – Rapid.

La nivel național, Pro TV a atras cu aproape 300.000 de persoane mai mult decât principalul rival, Antena 1. În medie, peste 1,1 milioane de telespectatori au urmărit prima ediție a noului sezon, cifre similare cu debutul din 2024. DigiSport a urcat pe locul patru în top, beneficiind de interesul pentru meciul din Liga 1.

În orașe, Vocea României a dominat clar, cu o medie de 700.000 de urmăritori. Audiența a fost dublă față de Antena 1, aflată pe locul al doilea. Podiumul a fost completat de serialul turcesc de la Kanal D, urmat de meciul de pe DigiSport.

Pe publicul comercial (21–54 ABCD), show-ul Pro TV a obținut aproape 30% cotă de piață, ceea ce înseamnă că unul din trei telespectatori aflați la televizor a ales Vocea României. În cifre absolute, aproape 500.000 de persoane din această categorie au urmărit programul, comparativ cu 247.000 pe Antena 1.

Startul de sezon a adus o serie de interpretări apreciate de juriu. Adrian Cârciova (Tony Baboon) a obținut patru scaune întoarse și a ales echipa Irinei Rimes. Smiley i-a convins pe Charlize Maalouf și Peter Donegan să se alăture echipei sale, în timp ce Tudor Chirilă a folosit un SuperBlock pentru a-l aduce pe Ștefan Burlacu în echipa sa.

Florentina Matei, care a reușit să întoarcă toate scaunele, a mers tot la Tudor Chirilă. Theo Rose și Horia Brenciu și-au completat echipele cu Denisa Cramba și Paul Ananie.

Național (20:30 – 23:40):

Pro TV – 1.108.000 (6,4 rtg, 19,2 share)

Antena 1 – 870.000

Kanal D – 580.000

DigiSport – 345.000

România TV – 300.000

Happy Channel – 230.000

Urban:

Pro TV – 700.000 (7,1 rtg, 22,5 share)

Antena 1 – 340.000

Kanal D – 293.000

DigiSport – 192.000

România TV – 160.000

Happy Channel – 150.000

Comercial 21–54 ABCD: