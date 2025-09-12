Începe noul sezon Vocea României. Care va fi surpriza serii

Astăzi, 12 septembrie, începe sezonul 13 al Vocea României, cel mai așteptat show muzical al anului pe Pro TV. Emisiunea promite momente intense și surprize pentru telespectatori, iar primul episod va aduce pe scenă atât talente consacrate, cât și artiști în ascensiune din scena underground românească.

Printre cei care vor urca pe scenă se numără și Tony Baboon, cunoscut pentru stilul său original și aparițiile spectaculoase.

Artistul a confirmat participarea pe pagina sa de Instagram: „Mă puteți vedea la Vocea României pe Voyo și PRO TV vineri, de la ora 20:30”. Fanii s-au arătat curioși și nerăbdători să afle cum s-a descurcat, iar Tony a stârnit discuții cu întrebarea: „Câte scaune credeți că am întors și ce antrenor mi s-ar potrivi?”.

Surpriza serii

Tony Baboon, pe numele său real Adrian Cârciova, a început cariera ca vocalist în formația Blue Nipple Boy, iar primul său single sub acest nume de scenă, „Copacao”, a fost lansat în 2013. Videoclipul piesei, regizat chiar de el, surprinde povestea unui copac imaginar care crește continuu, reflectând pasiunea artistului pentru artă vizuală și muzică experimentală.

În 2015, Tony a deschis concertul artistei belgiene Selah Sue, având deja lansate șase single-uri, ascultate atât în România, cât și în Germania, Mexic sau Statele Unite.

Muzica lui Tony Baboon explorează teme legate de natură și performanță artistică, iar proiectele sale includ întregi Performance Acts, cum a fost Tropical Jazz. În 2017, a colaborat cu actorul și comediantul Costel Bojog pentru piesa Dans Postbelic, care a adus artistului apreciere și un public mai larg.

În 2022, a revenit în atenția fanilor prin seria Urbanist Sessions, lansată de Porc TV, cu melodii ca „În Floare”, „Pașii Ei” și „Mi se Pare”.

Sezonul 13 al Vocea României se anunță unul plin de intensitate, cu filmări desfășurate între 15 iulie și 25 august. Pe scaunele de antrenori revin nume consacrate: Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu, în timp ce Pavel Bartoș își păstrează rolul de prezentator.

Producătorii Pro Tv promit că acest sezon va aduce atât momente surprinzătoare în audiții, cât și dueluri emoționante între concurenți, menite să capteze atenția publicului. Astăzi, telespectatorii vor avea ocazia să urmărească debutul spectacolului, care combină talent, emoție și povești fascinante ale artiștilor.