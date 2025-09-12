Maria Constantin, dezvăluiri despre „Vocea României” și Loredana

Participarea la Vocea României i-a adus Mariei Constantin capital de imagine, dar și informații la care nu ar fi avut acces altfel. Este vorba despre atitudinea Loredanei legat de anumiți participanți, care nu ar fi fost tocmai pe placul artistei.

Artista a participat la Vocea României în calitate de concurent, iar Loredana ca jurat. Nu i-a venit însă să creadă modul în care aceasta din urmă s-a referit la concurenți. “M-am dus la vocea României, pe lângă faptul ca toți concurenții și cei care au participat știu foarte bine despre ce este vorba acolo, nu-ți alegi tu piesele.

Asta pe lângă povestea de viață. Și au ales ei ca să cânt fix asta, sanie cu zurgălăi, dar să fac și varianta pe care o cântă Edith Piaf. Am zis ok, hai că merge, treacă-meargă. Ajung acolo, în prima etapă. Îți dai seama noi aveam căștile în urechi. Erau în juriu: Loredana, Moga, Smiley și Tudor Chirilă. Și la un moment dat după ce am luat trei voturi de la Tudor Chirilă, Smiley și Moga la un moment dat, urma alt concurent și am rămas cu casca în ureche.

Și la un moment dat o aud pe Loredana în cască: da, mă, mai avem să mai primim și maneliști. N-am zis nimic, eu eram un copil atunci. Lăsând asta la o parte, deși o admir super mult pe Loredana, mi se pare cel mai tare artist ever, face show și tot. În fine, nu m-am supărat pe lucrul ăsta”, a povestit Maria Constantin la un podcast.

Pe de altă parte, Loredana a făcut un duet cu mai mulți maneliști iar piesa a avut un real succes. La acel moment, artista a părut încântată de colaborarea propusă de Costi Ioniță. Asta ca să nu punem la socoteală ca a fost un real succes.