Misterioasa tranzacție G4Media. Pe cine sau ce a cumpărat Radu Budeanu. Exclusiv

G4Media a devenit Cancan. Asta spuneam ieri, la cald, într-o postare pe Facebook. Nu puteam să nu remarc ironia situației. Dan Tapalagă, cel care în urmă cu 6 luni îl făcea pe Radu Budeanu, “un mogul media apropiat de PSD”, apărea relaxat într-o poză cu acesta și contractul de vânzare de părți sociale. Bineînțeles că a apărut întrebarea: Cine pe cine a cumpărat? Mai ales că vorbeam de o mică avere...

Pe 12 august 2025, G4Media a anunțat că a fost cumpărată integral de Titluri Quality SRL, companie deținută de soția lui Radu Budeanu (portofoliu: Mediafax, Gândul, CanCan, ProSport ș.a.). În anunț se spunea că fondatorii G4 Media Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi rămân „implicați activ”, iar tranzacția este prezentată drept crearea „celui mai mare conglomerat de presă digitală din România”. Anunțul include o Cartă a independenței editoriale – cu interdicția ingerinței patronale, sancțiuni contractuale și promisiunea autonomiei redacțiilor.

Un anunț care a stârnit fiori printre majoritatea comentatorilor #rezist. O să fac un mic rezumat.

Cătălin Tolontan (HotNews): „Eu nu cred că jurnaliștii de la G4Media sunt de vânzare”. Grigore Cartianu & echipa, sponsorizat masiv de USR, condamnă dur tranzacția („mogul penal”), reamintind condamnarea cu suspendare și episoadele de filaj. Ton de alarmă: „Cea mai tristă tranzacție de presă”. Silviu Sergiu (independent.ro): Slavă Domnului mai sunt multe publicații independendente pe care să le citiți cu convingerea că nu vă fraieresc! Mircea Marian (DeFapt) – „Sunt șocat… DeFapt.ro a rămas una dintre puținele publicații independente”. Un soi de Donați Aici, nu mai dați acolo.

Tudor Chirilă: „Tristă zi pentru presa independentă”, accent pe antecedentele penale ale cumpărătorului. Orlando Nicoară (eAd, fost Mediafax Group) – „Îi înțeleg pe Pantazi și Tăpălagă… Felicitări. Trageți-i de mânecă dacă vedeți schimbări în produs”. Poziție pragmatică, recunoaște șocul inițial dar amână verdictul pentru mai târziu.

Ce m-a surprins este lipsa de logică a multora. Parcă încearcă să le găsească scuze lui Tapalagă și Pantazi. Scuze pentru ce? Este o operațiune contabilă, în care cei doi au marcat profitul ultimilor ani. Pentru că dacă nu știați, în timp ce se băteau cu pumnii în piept că nu primesc bani de la partide, cei doi luau cu două mâini din fondurile USAID și UE. Plus ceva firfirei de la fraierii care înghițeau gălușca.

Am scris că tranzacția financiară a fost în jur de 4 milioane de euro. O sursă apropiată celor doi deontologi m-a contrazis, avansând doar un milion de euro. Uitându-mă pe datele financiare ale conglomeratului G4 Media cred că am informația corectă. Cei doi, Tapalagă și Pantazi, făceau bani buni. Dacă ne uităm la cele două companii importante, avem o dimensiune reală a afacerii. G4 GLOBAL JOURNALISM SRL (vehiculul G4Media), găsim o cifră de afaceri în 2024 de 5.959.719 RON. Profit net 2024: 3.031.268 RON. Angajați: 7. În ECONOMEDIA GLOBAL JOURNALISM SRL (vehiculul Economedia) vedem o cifră de afaceri în 2024 de 587.513 RON. Profit net 2024: 284.706 RON.

Deci, Tapalagă&Pantazi nu se zbăteau în dificultăți financiare. Aveau un profit net pentru 2024 de 600.000 de euro. Incisivi ziariști, excelenți oameni de afaceri, nu aveau cum să vândă o companie cu profit de 600.000 de euro, cu doar un amărât de milion.

Atunci apare întrebarea: Pe cine sau ce a cumpărat Radu Budeanu? Îl cunosc pe Radu Budeanu de când era un tânăr întreprinzător în media. Are un talent deosebit în a face bani din presă, nu are ambiții de gazetar, vede o afacere acolo unde alții nu mai văd nici măcar o meserie. Tranzacția G4Media - Titluri Quality SRL (apropo, o firmă cu o cifră de afaceri în 2024 de 2.849.669 RON și un profit net de 1.862.183 RON) pare a fi o mișcare strategică, nu o tranzacție clasică. Pentru că o firmă cu cifre mai mici a cumpărat una cu cifre mai ma ri.

Atunci ce s-a cumpărat? Dacă ar fi să dau deoparte ipotezele care țin de influența PSD (aripa Ciolacu) în explozia firmelor lui Radu Budeanu și strânsa conlucrare dintre serviciile de informații și echipa lui Dan Tapalagă, aș spune că ne întoarcem în Istorie.

Radu Budeanu și-a cumpărat o scrisoare de indulgență.

În Evul Mediu, aceasta era o tranzacție cu Papa prin care nu se „ierta” păcatul în sine (asta ține de spovedanie), ci oferea iertarea pedepsei temporale pentru păcate deja iertate.

Întrebarea reală care rămâne: Cine este Papa din această tranzacție?