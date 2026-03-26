Lupta pentru controlul OnlyFans se intensifică după moartea miliardarului Leonid Radvinsky. Miza e uriașă

Moartea neașteptată a fondatorului OnlyFans, Leonid Radvinsky, a creat oportunitatea ca un jucător influent din Hollywood să preia controlul asupra platformei de conținut pentru adulți. Antreprenorul, care a murit la 43 de ani din cauza cancerului, era cunoscut pentru discreția sa și pentru modul în care a transformat OnlyFans într-un fenomen global, cu venituri de 1,4 miliarde de dolari în 2024, potrivit PageSix.

Surse apropiate situației susțin că Radvinsky intenționa să vândă platforma, care în 2024 a generat venituri de 1,4 miliarde de dolari și găzduia artiști și creatori precum Cardi B, Drea de Matteo sau Whitney Cummings.

„Încerca disperat să finalizeze vânzarea pentru că se temea că familia sa ar putea fi exploatată”, a declarat sursa.

OnlyFans a evoluat treptat de la o platformă concentrată pe conținut pornografic la un spațiu mai accesibil publicului larg. Cele mai semnificative domenii de creștere sunt comedia și sportul, aspect care face platforma atrăgătoare pentru actorii din industria divertismentului.

Anul trecut, Scooter Braun a arătat interes pentru această tranzacție, dar termenii nu au fost făcuți publici. Reprezentanții Forest Road au purtat discuții pentru cumpărarea platformei la 8 miliarde de dolari, o valoare apropiată de cea plătită de familia Ellison pentru Paramount. Totuși, mulți experți pun sub semnul întrebării puterea acestui jucător.

La începutul acestui an, The Wall Street Journal a scris că Architect Capital, din Bay Area, negocia achiziția unui pachet de 60% din OnlyFans pentru aproximativ trei miliarde de dolari, evaluând astfel compania la peste cinci miliarde și jumătate de dolari.

Valoarea platformei a scăzut cu 2,5 miliarde de dolari după problemele de sănătate ale lui Radvinsky. Potrivit sursei, restul de 40% ar putea fi preluat de un investitor cu profil tehnologic din Hollywood.

Granița dintre Hollywood și industria tech devine tot mai difuză, exemplul recent fiind achiziția Warner Bros. Discovery de către David Ellison, fiul co-fondatorului Oracle, Larry Ellison. Ellison are și o participație de două miliarde de dolari la TikTok, platformă care folosește inteligența artificială pentru personalizarea feed-ului utilizatorilor.

Ari Emanuel, CEO al TKO Group și președinte WME, este un alt nume vehiculat în contextul unei eventuale preluări, deși reprezentanții WME neagă orice interes oficial. Emanuel este cunoscut pentru pariurile sale de succes pe WWE și UFC, iar conexiunile sale cu firme de private equity, precum Silver Lake, ar putea facilita o tranzacție.