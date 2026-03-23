Social

Leonid Radvinsky, proprietarul unei celebre platforme pentru adulți, a murit la vârsta de 43 de ani

Comentează știrea
Leonid Radvinsky, proprietarul unei celebre platforme pentru adulți, a murit la vârsta de 43 de ani
Din cuprinsul articolului

Leonid Radvinsky, proprietarul platformei digitale de conținut pentru adulți OnlyFans, a murit la vârsta de 43 de ani, a transmis compania luni. „Suntem profund îndurerați să anunțăm decesul lui Leo Radvinsky”, a anunțat un purtător de cuvânt, potrivit express.co.uk.

Un purtător de cuvânt a anunțat, luni, că miliardarul Leonid Radvinsky a murit la vârsta de 43 de ani. „Suntem profund îndurerați să anunțăm decesul lui Leo Radvinsky. Leo s-a stins din viață în liniște, după o lungă luptă cu cancerul. Familia sa a solicitat discreție în această perioadă dificilă”, a afirmat acesta.

OnlyFans a fost lansată în 2016 de antreprenorul britanic Tim Stokely, împreună cu tatăl său. În 2018, Radvinsky a cumpărat Fenix International Limited, compania care deține și operează platforma, devenind director și acționar majoritar. Anul trecut, acesta a purtat discuții pentru vânzarea OnlyFans, la o valoare estimată de aproximativ 8 miliarde de dolari.

OnlyFans. Sursa foto: Dreamstime.com

Leonid Radvinsky s-a născut în Ucraina și a crescut la Chicago, unde a obținut o diplomă de licență în economie la Northwestern University.

De asemenea, a investit, de-a lungul timpului, în mai multe companii și a susținut diverse proiecte filantropice la nivel global, potrivit Variety.

Platforma percepe un comision de 20% din plățile utilizatorilor, în timp ce creatorii păstrează 80%. În 2024, platforma a raportat peste 4,6 milioane de conturi de creatori și 377 de milioane de utilizatori, generând venituri de 1,4 miliarde de dolari. În același an, Radvinsky și-a transferat drepturile de proprietate asupra OnlyFans într-un fond special.

Înainte de a muri, el a condus și fondul de capital de risc Leo, înființat în 2009 și axat în principal pe investiții în companii din domeniul tehnologiei. Potrivit site-ului său web, el a făcut donații către organizații caritabile, printre care Memorial Sloan Kettering Cancer Center, inițiative de tip open source și West Suburban Humane Society.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale