Antreprenorul care a construit buncăre pentru Kim Kardashian, Mark Zuckerberg sau Andrew Tate a dat lovitura: Nu am mai văzut așa ceva

Cererea pentru adăposturi anti-bombe și anti-tornade a explodat odată cu izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Ron Hubbard, antreprenor american, care a construit buncăre pentru precum Kim Kardashian, Mark Zuckerberg sau Andrew Tate, spune, potrivit lalibre.be, că este asaltat cu cereri.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, telefoanele lui Ron Hubbard nu mai contenesc să sune. Antreprenorul texan și fondatorul companiei Atlas Survival Shelters discută constant cu clienți din întreaga lume. „Vreți un adăpost anti-bombe sau unul anti-tornade?”, întreabă Hubbard. Un client din Florida răspunde: „Anti-bombe, pentru zece persoane”.

„Am observat o creștere semnificativă a cererii de la începutul războiului cu Iranul, mai ales în țările din Golf”, a declarat Hubbard, menționând că deschiderea biroului din Dubai pe 26 februarie, cu doar 48 de ore înainte de izbucnirea conflictului, s-a dovedit a fi un moment perfect.

Într-o dimineață de sâmbătă, în micuțul oraș Sulphur Springs, Texas, compania lui Hubbard a primit deja comenzi din Qatar, Pakistan și Dubai. Un client din Dubai a solicitat un adăpost capabil să asigure supraviețuirea timp de cinci ani. Chiar dacă Donald Trump afirmă că o eventuală ofensivă americană împotriva Iranului va fi scurtă, bombardamentele constante determină tot mai mulți oameni să se protejeze.

„Cererea pentru acest tip de produs este la cel mai înalt nivel în acest moment, nu am mai văzut așa ceva înainte”, subliniază Hubbard.

Pe lângă clienții din Orientul Mijlociu, și în Statele Unite interesul pentru adăposturi a crescut. În curtea fabricii din Texas, zeci de unități metalice, asemănătoare unor containere, sunt pregătite pentru livrare. Alte patruzeci de comenzi sunt în producție, iar Hubbard estimează că, în următoarele două luni, cifra de afaceri a companiei ar putea depăși veniturile din ultimii trei ani.

Atlas lucrează la un buncăr pentru sportivului Andrew Tate, a construit unul pentru YouTuber-ul MrBeast și un altul pentru Kim Kardashian în California. De asemenea, Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a comandat un proiect care urmează să fie asamblat de un antreprenor local. Toți acești clienți și-au plasat comenzile înainte de izbucnirea războiului.

Un adăpost de bază, conceput pentru patru persoane și menit să reziste o săptămână sub pământ la bombardamente și radiații, costă aproximativ 25.000 de dolari. Unitățile mai sofisticate, gândite pentru supraviețuire pe ani de zile cu stocuri de hrană, energie și apă, pot ajunge la câteva milioane de dolari.

„Depinde dacă vă pregătiți pentru sfârșitul lumii sau pentru Armageddon, sau dacă vă pregătiți pentru o ploaie de rachete, așa cum au făcut majoritatea israelienilor”, explică Hubbard. Adăposturile pot fi construite din beton direct pe teren sau fabricate în metal la fabrica din Texas și apoi livrate la client.

Hubbard precizează că un adăpost anti-radiații nu are nevoie decât de un metru de adâncime. „Nu adăpostul în sine vă protejează de radiații, ci pământul și betonul care îl acoperă”, spune el. În general, el preferă să sape adânc de două-trei metri, ca măsură suplimentară de siguranță în caz de tiruri de artilerie.

Adăposturile sunt echipate cu uși ermetice și camere de decontaminare, unde oamenii pot face duș după expunerea la medii contaminate. Interiorul poate fi organizat ca un apartament: salon cu televizor, dormitor, bucătărie, baie, spații de depozitare. Unele unități includ și încăperi pentru stocarea armelor.

De asemenea, ele pot fi conectate la surse de energie, dispun de baterii de rezervă, filtrează și stochează apă și oferă conexiune wireless. Sistemul de ventilație poate fi acționat manual printr-o manivelă, în cazul unei pene de curent.

„Nimeni nu mai consideră că ești nebun dacă ai nevoie de un adăpost anti-aerian, mai ales cu viitorul incert care ne așteaptă”, mai spune Ron Hubbard.