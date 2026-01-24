Cele mai sigure buncăre anti-nucleare din lume. Cum arată cele mai protejate locuri de pe planetă

Într-o lume tot mai imprevizibilă, unele buncăre se ridică la rang de adevărate fortărețe, oferind siguranță și autonomie în fața celor mai extreme amenințări. De la complexe guvernamentale ultra-securizate, precum Cheyenne Mountain din SUA sau Centrul de Comandă din China, până la refugii private de lux precum The Oppidum din Cehia, care combină protecție extremă cu facilități high-tech, fiecare dintre aceste structuri reflectă modul în care omenirea se pregătește pentru situații de criză. Rusia păstrează moștenirea Războiului Rece prin buncărul 42, iar Elveția impresionează prin sistemul său de adăposturi universale pentru populație.

La sfârșitul Războiului Rece, Cheyenne Mountain a fost construit sub supravegherea Army Corps of Engineers pentru a servi drept centru de comandă și control împotriva atacurilor aeriene. Facility-ul a devenit operațional ca NORAD Combat Operations Center pe 6 februarie 1967 și a găzduit componente ale NORAD, USNORTHCOM, U.S. Strategic Command și U.S. Air Force Space Command.

Astăzi, complexul funcționează ca Alternate Command Center pentru NORAD și USNORTHCOM și ca loc de instruire pentru calificarea echipelor. Activitățile zilnice se desfășoară în principal la Peterson Air Force Base, iar Cheyenne Mountain găzduiește doar aproximativ 5% din personalul zilnic și folosește sub 30% din spațiul total al complexului, potrivit northcom.mil.

Raven Rock, cunoscut și ca „Site R” și oficial ca Alternate Joint Communications Center, este un complex subteran construit de Departamentul Apărării pe 650 de acri în apropierea graniței Pennsylvania/Maryland. Buncăerul a intrat în funcțiune în 1954, avea 350 de angajați în timpul Războiului Rece și putea găzdui până la 3.000 de persoane în 700.000 de metri pătrați de spațiu interior.

Reprezentanți ai tuturor departamentelor militare și ai Șefilor de Stat Major au fost cazați aici pentru continuitatea guvernamentală în cazul unui atac nuclear. În prezent, centrul este administrat de Fort Detrick și găzduiește Agenția de Sisteme de Informații pentru Apărare, fiind folosit și ca locație de continuitate a guvernului, Dick Cheney fiind raportat că a stat aici după atacurile din 11 septembrie 2001.

The Oppidum, situat într-o vale retrasă din Cehia, este un complex de 323.000 de metri pătrați cu o reședință de lux deasupra solului și un adăpost subteran de 77.500 de metri pătrați, planificat pe două niveluri cu tavan de 13 picioare. Buncărul include un apartament mare de 6.750 de metri pătrați, șase apartamente de 1.720 de metri pătrați, grădină subterană cu lumină naturală simulată, spa, piscină, cinematograf, bibliotecă și facilități de agrement.

Complexul este protejat prin ziduri înalte, sisteme de securitate și comunicații avansate, iar accesul în adăpost se face printr-un coridor secret cu ușă de protecție care se poate închide în mai puțin de un minut. Locuința subterană include birouri, săli de conferință, facilități medicale și se poate controla complet dintr-un centru de comandă, oferind protecție împotriva războiului, dezastrelor naturale, bolilor sau amenințărilor.

Construit în anii 1950 la aproximativ 65 de metri sub pământ, buncărul GO-42 era echipat cu sisteme de suport vital, comunicații, purificatoare de aer și puțuri de apă, și servea drept centru de comandă pentru flota de bombardiere nucleare sovietice. Accesul angajaților se făcea prin metrou, complexul având spațiu pentru până la 3.000 de persoane, cu mai multe tuneluri, „blocuri” din tuburi de oțel și camere laterale pentru echipamente și depozitare.

După ce a devenit redundant în anii 1980 și a fost menținut sub control militar până la sfârșitul Războiului Rece, buncărul a fost dezafectat în anii 1990–2000 și vândut în 2006 unei companii private. Astăzi, complexul funcționează ca muzeu, parc tematic subteran și spațiu de evenimente, cu tururi ghidate în engleză, deși accesul este costisitor și informațiile despre trecutul său rămân limitate.

Mount Yamantau, situat în Munții Urali, rămâne învăluit în secret și este descris ca o facilitate subterană cu comunicații securizate, depozite de provizii și posturi de comandă pentru conducerea militară a Rusiei. Construcția acestui complex a început în anii 1990 și continuă până în prezent, cu puțină transparență din partea guvernului, iar zona este strict păzită și inaccesibilă publicului. Buncărul este construit cu tuneluri rezistente la cutremur, protecție multi-strat și satelit criptat, și sprijină comanda strategică a Indiei.

RAF Pindar, situat lângă Whitehall, în Londra, reprezintă hub-ul secret de comandă al Marii Britanii, protejat împotriva atacurilor și izolat de rețelele de internet pentru a preveni hackingul. Complexul este bombproof și conectat direct la toate ramurile apărării, asigurând coordonarea rapidă a răspunsului în situații de criză. Atât Mount Yamantau, cât și RAF Pindar, ilustrează modul în care statele mari își consolidează infrastructura militară și de comandă, chiar și în condiții de secret strict și protecție extremă.