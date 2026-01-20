Casa Albă va avea un nou buncăr. Ce se stie despre complexul pentru protejarea președintelui

Fostul buncăr prezidențial al Casei Albe, un spațiu construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și folosit în crize istorice, este demontat și reconstruit în secret sub aripa de est, într-o operațiune desfășurată cu maximă confidențialitate, potrivit mezha.net.

Construcția inițială a buncărului a început în 1941, la ordinul președintelui Franklin D. Roosevelt, imediat după atacul de la Pearl Harbor. Oficial, publicul a fost informat doar despre extinderea Aripii de Est, fără a ști de existența adăpostului subteran, scrie CNN.

De-a lungul decadelor, spațiul a fost transformat într-un complex complet autonom, conceput să protejeze președintele și echipa sa în cazul unui atac major asupra Washingtonului. Buncărul rămâne unul dintre cele mai secrete și strategice puncte ale Casei Albe.

Elementul central al buncărului a fost Presidential Emergency Operations Center (PEOC), un centru de comandă proiectat să reziste unei explozii nucleare. De aici s-au coordonat intervenții în situații de criză, inclusiv răspunsul administrației americane la atacurile din 11 septembrie 2001, și este rezervat exclusiv urgențelor extreme.

PEOC dispunea de propriile sisteme de energie, apă, aer și comunicații, dar, potrivit surselor apropiate proiectului, vechiul buncăr funcționa ca „un submarin din anii ’40”: extrem de rezistent, însă bazat pe tehnologii învechite. În timpul demolării recente a Aripii de Est, întreaga infrastructură subterană, inclusiv PEOC, ar fi fost desființată.

Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu inițiat în mandatul lui Donald Trump, care include și construirea unei noi săli de bal. Oficialii au invocat caracterul „strict secret” al lucrărilor subterane pentru a justifica lipsa de transparență, iar administrația a susținut în documente depuse în instanță că oprirea construcției ar compromite securitatea națională.

Detaliile tehnice nu au fost publicate, însă specialiștii estimează că noua structură va fi pregătită pentru scenarii diverse, de la atacuri nucleare, chimice sau biologice, prăbușiri de aeronave și impulsuri electromagnetice, până la forme de război hibrid. Facilitatea va fi complet autonomă, finanțarea infrastructurii subterane fiind asigurată din fonduri publice, în timp ce sala de bal este finanțată din surse private.