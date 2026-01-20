International

Casa Albă va avea un nou buncăr. Ce se stie despre complexul pentru protejarea președintelui

Comentează știrea
Casa Albă va avea un nou buncăr. Ce se stie despre complexul pentru protejarea președinteluiSursă foto: X,com
Din cuprinsul articolului

Fostul buncăr prezidențial al Casei Albe, un spațiu construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și folosit în crize istorice, este demontat și reconstruit în secret sub aripa de est, într-o operațiune desfășurată cu maximă confidențialitate, potrivit mezha.net.

Buncărul prezidențial al Casei Albe, un adăpost secret sub Aripa de Est

Construcția inițială a buncărului a început în 1941, la ordinul președintelui Franklin D. Roosevelt, imediat după atacul de la Pearl Harbor. Oficial, publicul a fost informat doar despre extinderea Aripii de Est, fără a ști de existența adăpostului subteran, scrie CNN.

De-a lungul decadelor, spațiul a fost transformat într-un complex complet autonom, conceput să protejeze președintele și echipa sa în cazul unui atac major asupra Washingtonului. Buncărul rămâne unul dintre cele mai secrete și strategice puncte ale Casei Albe.

PEOC, centrul de comandă secret al Casei Albe, desființat în timpul renovării

Elementul central al buncărului a fost Presidential Emergency Operations Center (PEOC), un centru de comandă proiectat să reziste unei explozii nucleare. De aici s-au coordonat intervenții în situații de criză, inclusiv răspunsul administrației americane la atacurile din 11 septembrie 2001, și este rezervat exclusiv urgențelor extreme.

Primarul Capitalei anunță sancțiuni pentru parcările neplătite: Serviciul de parcări este o glumă
Primarul Capitalei anunță sancțiuni pentru parcările neplătite: Serviciul de parcări este o glumă
Sorin Grindeanu anunță prioritățile PSD: Avem două pachete pe masă, administrație locală și relansare economică. Live text
Sorin Grindeanu anunță prioritățile PSD: Avem două pachete pe masă, administrație locală și relansare economică. Live text
Trump

Trump. Sursa foto: Facebook

PEOC dispunea de propriile sisteme de energie, apă, aer și comunicații, dar, potrivit surselor apropiate proiectului, vechiul buncăr funcționa ca „un submarin din anii ’40”: extrem de rezistent, însă bazat pe tehnologii învechite. În timpul demolării recente a Aripii de Est, întreaga infrastructură subterană, inclusiv PEOC, ar fi fost desființată.

Proiectul subteran al Casei Albe, reconstruit în secret în mandatul lui Trump

Lucrările fac parte dintr-un proiect mai amplu inițiat în mandatul lui Donald Trump, care include și construirea unei noi săli de bal. Oficialii au invocat caracterul „strict secret” al lucrărilor subterane pentru a justifica lipsa de transparență, iar administrația a susținut în documente depuse în instanță că oprirea construcției ar compromite securitatea națională.

Detaliile tehnice nu au fost publicate, însă specialiștii estimează că noua structură va fi pregătită pentru scenarii diverse, de la atacuri nucleare, chimice sau biologice, prăbușiri de aeronave și impulsuri electromagnetice, până la forme de război hibrid. Facilitatea va fi complet autonomă, finanțarea infrastructurii subterane fiind asigurată din fonduri publice, în timp ce sala de bal este finanțată din surse private.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:01 - Generalul Vlad: Infrastructura critică din Marea Neagră este teritoriu românesc, Articolul 5 NATO nu se aplică
15:55 - România, prima participare la snowboard la Jocurile Olimpice. Un moment istoric
15:42 - Primarul Capitalei anunță sancțiuni pentru parcările neplătite: Serviciul de parcări este o glumă
15:37 - Stadionul Dinamo, pus la pământ. A început demolarea echipei din Ștefan cel Mare
15:29 - Casa Albă va avea un nou buncăr. Ce se stie despre complexul pentru protejarea președintelui
15:22 - Sorin Grindeanu anunță prioritățile PSD: Avem două pachete pe masă, administrație locală și relansare economică. Live...

HAI România!

Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Marile schimbări mondiale. Hai LIVE cu Turcescu
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina

Proiecte speciale