Statele Unite ar putea deveni mediator în conflictul dintre Egipt și Etiopia privind apele Nilului

Statele Unite ar putea avea un rol activ ca mediator în disputa de lungă durată dintre Egipt și Etiopia privind utilizarea apelor fluviului Nil, potrivit unei declarații recente făcute de președintele american Donald Trump.

Inițiativa a fost comunicată oficial autorităților egiptene și vine într-un context marcat de tensiuni regionale legate de funcționarea Marelui Baraj al Renașterii Etiopiene, potrivit agenției Reuters.

Propunerea americană este prezentată ca un demers de relansare a negocierilor, cu scopul de a ajunge la o soluție durabilă privind împărțirea resurselor de apă ale Nilului, fluviu esențial pentru mai multe state din nord-estul Africii.

Într-o scrisoare adresată președintelui egiptean Abdel Fattah al-Sisi, Donald Trump a afirmat că este dispus să reia implicarea Statelor Unite în procesul de mediere dintre Egipt și Etiopia. Mesajul a fost făcut public și pe platforma sa de social media.

„Sunt pregătit să reîncep medierea Statelor Unite între Egipt și Etiopia pentru a rezolva în mod responsabil problema «împărțirii apelor Nilului», o dată pentru totdeauna”, a transmis Trump în scrisoarea adresată liderului egiptean.

Disputa vizează în principal impactul pe care Marele Baraj al Renașterii Etiopiene îl poate avea asupra fluxului de apă către Egipt, stat situat în aval și puternic dependent de Nil pentru alimentarea cu apă, agricultură și energie.

Tensiunile dintre cele două state s-au intensificat în urma inaugurării oficiale, la 9 septembrie, a Grand Ethiopian Renaissance Dam, situat pe un afluent al Nilului Albastru. Evenimentul a fost organizat la Addis Abeba și a generat reacții critice din partea autorităților de la Cairo.

Egiptul consideră că proiectul, evaluat la aproximativ 5 miliarde de dolari, încalcă acorduri internaționale existente și ar putea afecta securitatea hidrică a țării. Oficialii egipteni susțin că modul de umplere și operare a barajului ar putea provoca atât perioade de secetă, cât și riscuri de inundații.

Etiopia, a doua cea mai populată țară de pe continentul african, cu peste 120 de milioane de locuitori, vede barajul ca pe un element-cheie al strategiei sale de dezvoltare economică. Autoritățile de la Addis Abeba afirmă că proiectul este esențial pentru creșterea capacității de producere a energiei electrice și pentru susținerea dezvoltării industriale.

Guvernul etiopian respinge acuzațiile formulate de Egipt, susținând că barajul nu va avea un impact negativ semnificativ asupra statelor din aval și că proiectul respectă principiile utilizării echitabile a resurselor transfrontaliere de apă.

Donald Trump a exprimat anterior aprecieri publice la adresa președintelui egiptean, inclusiv cu ocazia unei vizite oficiale în Egipt, în luna octombrie, când a fost semnat un acord legat de situația din Fâșia Gaza. În declarații publice anterioare, fostul lider de la Casa Albă a reluat preocupările Egiptului privind problema apei.

Reluarea unei eventuale medieri americane ar putea influența dinamica negocierilor regionale, însă nu au fost oferite detalii suplimentare privind un calendar sau un cadru formal de discuții.