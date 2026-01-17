Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina

Donald Trump abordează geopolitica emisferei vestice ca pe un joc de strategie la scară globală. Interesele sale au oscilat imprevizibil, mutându-se de la criza din Venezuela la tensiunile comerciale cu Canada, până la propunerea surprinzătoare de a achiziționa Groenlanda. Ceea ce la început părea o fantezie politică în anul 2019 (în prima administrație Trump) a devenit, prin insistența echipei sale, un plan discutat cu o seriozitate debordantă.

Întrebarea fundamentală este: ce urmărește, de fapt, administrația americană prin această expansiune teritorială? Groenlanda, o posesiune a Regatului Danemarcei de trei ori mai vastă decât Texasul, a devenit ținta a ceea ce putem numi „ego-politică”. În spatele limbajului strategic se află dorința unui președinte de a-și lăsa amprenta asupra geografiei, continuând tradiția achizițiilor teritoriale care au format Statele Unite.

O astfel de tranzacție nu ar însemna doar o extindere a hărții americane, ci i-ar asigura lui Trump un loc în istorie comparabil cu cel al părinților fondatori, poate chiar sculptat alături de aceștia pe Muntele Rushmore. Dincolo de ambițiile personale, această viziune se încadrează în noua Strategie de Securitate Națională a Casei Albe.