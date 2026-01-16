Comori vechi de mii de ani, expuse sub pază strictă la Muzeul Județean Gorj

Pasionații de istorie și de descoperiri arheologice au, în această perioadă, un motiv serios să treacă pragul Muzeului Județean Gorj unde sunt expuse obiecte de o valoare istorică excepțională, descoperite de căutători de comori autorizați, potrivit știrileprotv.

Este vorba despre bijuterii și monede vechi de mii de ani, rezultate ale unor descoperiri întâmplătoare, dar documentate și predate statului conform legislației în vigoare.

Printre cele mai spectaculoase piese se numără patru brățări din aur, datate cu aproximativ trei milenii în urmă. Acestea au fost găsite de Gabriel Betej, unul dintre detectoriștii cunoscuți ai zonei, care colaborează de ani buni cu instituțiile muzeale.

Pentru descoperirea sa, statul român i-a acordat o recompensă de aproximativ 12.000 de euro, conform evaluărilor specialiștilor. Dincolo de aspectul financiar, emoția cea mai mare a venit odată cu includerea pieselor într-o expoziție publică, accesibilă tuturor.

Alți căutători de comori au trăit experiențe la fel de intense. Ovidiu Andrei a descoperit un tezaur impresionant format din peste 1.300 de denari romani, monede datate în intervalul secolelor III–II î.Hr. Descoperirea a fost catalogată de specialiști drept una dintre cele mai consistente din ultimii ani, atât prin număr, cât și prin starea de conservare a pieselor.

Importanța arheologică a obiectelor este subliniată și de experți. Radu Băjenaru, arheolog și director al Institutului Național de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, a explicat că brățările din aur nu sunt piese izolate, ci fac parte dintr-un tipar specific Olteniei. Astfel de podoabe erau purtate la finalul Epocii Bronzului și începutul Epocii Fierului, în jurul anului 1100 î.Hr., fiind un element distinctiv al comunităților din această regiune.

Expoziția a atras numeroși vizitatori, impresionați de vechimea și diversitatea artefactelor. Mulți au apreciat faptul că astfel de comori, descoperite pe teritoriul județului Gorj, pot fi văzute local și nu rămân doar în depozite sau colecții inaccesibile publicului larg.

Pentru a asigura condiții optime de securitate, conducerea muzeului a investit în vitrine speciale, achiziționate din Italia. Directorul Muzeului Județean Gorj, Dumitru Hortopan, a precizat că exponatele sunt protejate de sisteme moderne antiefracție, pază permanentă, senzori de mișcare și camere de supraveghere cu infraroșu, măsuri considerate esențiale pentru expunerea unor obiecte de asemenea valoare.

Expoziția rămâne deschisă publicului până la sfârșitul lunii martie, oferind o rară ocazie de a vedea, într-un singur loc, fragmente autentice din istoria veche a Olteniei.