Cultura, dincolo de muzee și biblioteci. Ministrul Demeter Andras: Generează idei şi înlesneşte traseele diplomatice între ţări

Comunităţile care investesc în cultură devin mai puternice, mai vii, mai competitive, spune ministrul Culturii, Demeter András István, de Ziua Culturii Naționale. Începând din 2010, aceasta este marcată anual 15 ianuarie, ziua de naştere a lui Mihai Eminescu.

Potrivit ministrului, cultura îi ajută pe români să traverseze momentele dificile.

„Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul. Înainte de orice, însă, chiar şi înainte de a fi făcută, cultura trebuie trăită. Cultura înseamnă nu doar patrimoniu, ci şi educaţie", a afirmat oficialul.

În mesajul transmis cu acest prilej, ministrul Demeter Andras a vorbit despre importanța culturii și despre modul în care aceasta influențează viața oamenilor.

„Cultura se face de către, prin şi pentru oameni. Răzbate prin emoţia transmisă de pe scenă, dintr-o carte deschisă, o pictură sau o fotogramă; din inflexiunile unei melodii sau din detaliile unui ornament de pe o clădire, printr-o întâlnire care lasă urme, printr-un artefact care rezistă timpului sau, dimpotrivă, este menit să existe doar pe durata consumării sale”, a continuat el.

El a subliniat că actul cultural nu se limitează la săli de teatru, expoziții sau concerte. Potrivit ministrului, cultura prinde viață și în spații neconvenționale, prin efortul artiștilor independenți care aleg un drum dificil, prin munca angajaților instituțiilor culturale și prin aportul tuturor colaboratorilor, tehnicienilor și specialiștilor implicați în proiecte culturale.

„Putem spune că actul cultural, atunci când este împlinit cu credinţă şi cu necesitate autentică de expresie, este ca o sferă - o formă geometrică perfectă, vizibilă, palpabilă, dar ale cărei dimensiuni conţin mister, pentru că, nu-i aşa, numărul PI din formulele ei matematice de calcul este un număr infinit. Este ceva ce poţi percepe, poţi defini, poţi măsura şi totuşi niciodată până la ultima zecimală. Este una din legăturile invizibile ale omului cu universul”, a mai spus ministrul.

În opinia sa, în muzee și biblioteci cultura depășește simpla conservare a patrimoniului, incluzând educație, dialog, deschidere și dezvoltare, având atât o dimensiune umană și socială, cât și una economică.

„Comunităţile care investesc în cultură devin mai puternice, mai vii, mai competitive. Cultura generează idei, pune în mişcare sisteme şi înlesneşte traseele diplomatice între ţări, fiind bine ştiut faptul că ea reprezintă cel mai bun ambasador”, a continuat ministrul.

„Cultura creează locuri de muncă, vectorizează investiţiile pe termen lung şi aduce plusvaloare financiară, atunci când este administrată eficient. Asigură continuitate şi conferă încredere. (…)Înainte de orice, însă, chiar şi înainte de a fi făcută, cultura trebuie trăită. De Ziua Culturii Naţionale, le mulţumesc tuturor celor care o trăiesc. Cu rigoare sau pasiune. Cu încredere în rostul ei", a mai spus el.

Ziua Culturii Naționale a fost stabilită ca sărbătoare cu rang național în ziua aniversării poetului Mihai Eminescu. Manifestările dedicate acestei ediții, ajunsă la cea de-a XVI-a, urmăresc promovarea valorilor culturii românești în toate comunitățile locuite de români, atât în țară, cât și în străinătate.